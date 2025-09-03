Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπολογίζονται κανονικά για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για τον «τελικό» προκειμένου να τερματίσει στην 1η θέση του Γ' Ομίλου έχοντας όλους τους παίκτες έτοιμους και διαθέσιμους.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υπολογίζονται κανονικά από τον 43χρονοομοσπονδιακό προπονητή με αντίπαλο την Ισπανία. Ο σούπερ σταρ των Μπακς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν μπόρεσε να παίξει κόντρα στη Βοσνία, ενώ είχε μείνει εκτός και ο «Λάρι» με ενοχλήσεις στη μέση.

Κάτι που υπογράμμισε και ο ίδιος ο Σπανούλης στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής στη Λεμεσό ενόψει του αγώνα με την «ρόχα».

Μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Βοσνία, ναι μεν δεν έχασε τη δυνατότητα να εξαρτώνται τα πάντα από το χέρι της ωστόσο θα μπορούσε να είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά μετά και τη νίκη των Ιταλών επί της Ισπανίας.

Κάτι που θα προσπαθήσει να το κάνει το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού».