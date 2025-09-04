Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα για τον «τελικό» της Ελλάδας με την Ισπανία.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το EuroBasket 2025, καθώς σήμερα (04/09) ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων και οι ομάδες είναι έτοιμες να φορτσάρουν για τα νοκ-άουτ που θα λάβουν χώρα στην Ρίγα της Λετονίας.

Η Εθνική Ελλάδας δίνει τον δικό της... τελικό απέναντι στον κακό της «δαίμονα», την Ισπανία, σε μία αναμέτρηση που όχι μόνο κρίνει την τελική κατάταξη στο Group C, αλλά και τα διασταυρώματα έως και το χρυσό μετάλλιο.

Η FIBA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση που θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο. Αυτοί θα είναι οι Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Μάρτινς Κοζλόφσκις (Λετονία) και Πέτερ Πρακς (Ουγγαρία).