Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα σενάρια της τελικής κατάταξης του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 πριν το τζάμπολ του «τελικού» της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία.

Ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του EuroΒasket 2025 και η Εθνική ομάδα μπαίνει στη μεγαλύτερη δοκιμασία της μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Το βράδυ της Πέμπτης θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που κρίνει πολλά για τη συνέχεια, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Η «γαλανόλευκη» μετά την ήττα από την Βοσνία, κρατά ακόμα την τύχη στα χέρια της και θα εξαρτηθεί από τη δική της απόδοση η πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του τουρνουά. Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η Εθνική θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου της εφόσον καταφέρει και νικήσει την Ισπανία. Τότε, θα αδιαφορεί για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα των εναπομείναντων παιχνιδιών.

Η κατάταξη του Γ' ομίλου στο EuroBasket 2025

Ελλάδα 3-1

3-1 Ιταλία 3-1

3-1 Ισπανία 2-2

2-2 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-2

2-2 Γεωργία 2-2

2-2 Κύπρος 0-4

Τα σενάρια της τελικής κατάταξης

Τα πράγματα περιπλέκονται μόνο σε περίπτωση που η επίσημη αγαπημένη ηττηθεί από τους Ίβηρες το βράδυ της Πέμπτης κι εκεί θα παίξουν ρόλο και οι διαφορές.

Αρχικά, αν η «γαλανόλευκη» χάσει από την Ισπανία με διαφορά μέχρι και 27 πόντους (λόγω της ευρείας νίκης της Εθνικής κόντρα στην Γεωργία), η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία, τότε θα βρεθεί στην δεύτερη θέση του ομίλου. Τρίτη θα τερματίσει εφόσον ηττηθεί με πάνω από 28 πόντους από τους Ισπανούς και η Ιταλία νικήσει την Κύπρο, αλλά και η Γεωργία την Βοσνία.

Εφικτό είναι μάλιστα και το σενάριο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να τερματίσει και τέταρτη. Εάν χάσει από την Ισπανία και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία, ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα ανάμεσα στην Ιταλία και την Κύπρο, καθώς στην ισοβαθμία θα υστερούμε απέναντι στην Ισπανία και την Βοσνία.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα