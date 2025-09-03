Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια στη φάση των «16»
Τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια του Eurobasket 2025 είναι γεγονός μετά και το τέλος της φάσης των Ομίλων σε Ρίγα και Τάμπερε.
Η Τουρκία που κατέκτησε την 1η θέση μετά και τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο ντέρμπι κορυφής του Α' ομίλου με 95-90 και θα αναμετρηθεί στους «16» με την Σουηδία.
Αντίστοιχα η Σερβία που βρέθηκε στην 2η θέση του Α' Ομίλου θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία από τον Β' όμιλο της διοργάνωσης.
Η αήττητη Γερμανία αντίστοιχα που πραγματοποίησε άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στη Φινλανδία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία ενώ Λιθουανία και Λετονία θα διεκδικήσουν ένα ακόμα εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία - Σουηδία
- Σερβία - Φινλανδία
- Γερμανία - Πορτογαλία
- Λιθουανία - Λετονία
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Γ1 - Δ4
- Γ2 - Δ3
- Δ1 - Γ4
- Δ2 - Γ3
