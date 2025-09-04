Μετά τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας για την τελευταία αγωνιστική των Ομίλων του Eurobasket 2025, ο Εργκίν Άταμαν απευθύνθηκε στον... Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Όπως είναι γνωστό, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει εκφράσει ανοικτά την συμπάθειά του στον Νίκολα Γιόκιτς λέγοντας ότι αποτελεί τον αγαπημένο του παίκτη. Παρόλα αυτά ωστόσο ο Εργκίν Άταμαν μάλλον θέλει να του αλλάξει την άποψη!

Στο μεγάλο ντέρμπι του Α' Ομίλου η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει την... ματσάρα απέναντι στη Σερβία, να διατηρήσει το αήττητο και να τερματίσει και στην πρώτη θέση. Παράλληλα στην "τιτανομαχία" μεταξύ Αλπερέν Σένγκουν και Νίκολα Γιόκιτς, ο Τούρκος σέντερ ήταν και πάλι νικητής!

Στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 28 πόντους με 6/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 λάθη και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ορμώμενος από το τρομερό παιχνίδι του Σένγκουν, ο Εργκίν Άταμαν θυμήθηκε τις... προτιμήσεις του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού και (του) έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ο Νίκολα Γιόκιτς. Αν παρακολουθούσε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι ίσως να είχε αλλάξει γνώμη και να σκεφτόταν τον Άλπερεν Σενγκούν» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Άταμαν.