Eurobasket 2025, Άταμαν: «Ίσως τώρα ο Γιαννακόπουλος αλλάξει αγαπημένο παίκτη και διαλέξει τον Σένγκουν»
Όπως είναι γνωστό, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει εκφράσει ανοικτά την συμπάθειά του στον Νίκολα Γιόκιτς λέγοντας ότι αποτελεί τον αγαπημένο του παίκτη. Παρόλα αυτά ωστόσο ο Εργκίν Άταμαν μάλλον θέλει να του αλλάξει την άποψη!
Στο μεγάλο ντέρμπι του Α' Ομίλου η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει την... ματσάρα απέναντι στη Σερβία, να διατηρήσει το αήττητο και να τερματίσει και στην πρώτη θέση. Παράλληλα στην "τιτανομαχία" μεταξύ Αλπερέν Σένγκουν και Νίκολα Γιόκιτς, ο Τούρκος σέντερ ήταν και πάλι νικητής!
Στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 28 πόντους με 6/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 λάθη και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ορμώμενος από το τρομερό παιχνίδι του Σένγκουν, ο Εργκίν Άταμαν θυμήθηκε τις... προτιμήσεις του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού και (του) έστειλε το δικό του μήνυμα.
«Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ο Νίκολα Γιόκιτς. Αν παρακολουθούσε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι ίσως να είχε αλλάξει γνώμη και να σκεφτόταν τον Άλπερεν Σενγκούν» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Άταμαν.
Ergin Ataman joked that Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos might change his favorite player from Nikola Jokic to Alperen Sengun 😅🇹🇷 #EuroBasket— BasketNews (@BasketNews_com) September 3, 2025
More thoughts from Ataman: https://t.co/9gybQc49ei pic.twitter.com/HhyQcPWR6W
