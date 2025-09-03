Eurobasket 2025, Αταμάν: Πανηγύρισε με τις γνωστές υψωμένες γροθιές τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας (vid)
Αν θεωρείται ένας πανηγυρισμός σήμα κατατεθέν για τους προπονητές στο μπάσκετ, αυτός δεν είναι άλλος από αυτόν του Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός μετά από μεγάλες νίκες υψώνει τις γροθιές προς τον κόσμο. Αυτό έκανε και στην Ρίγα στην τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου του φετινού Eurobasket 2025.
Η φοβερή και τρομερή Τουρκία επικράτησε με 95-90 της Σερβίας εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου. Με το που τελείωσε το παιχνίδι ο Αταμάν σήκωσε και πάλι τις γροθιές του πανηγυρίζοντας την μεγάλη αυτή νίκη, μια νίκη που σε μεγάλο βαθμό βέβαια έχει και την σφραγίδα του, όπως η συνολικά φοβερή παρουσία της ομάδας του στο φετινό Eurobasket.
Harika galibiyet, tebrikler çocuklar, tebrikler Ergin Ataman! pic.twitter.com/NaXT1IUd2b— Galatasaray Basketbol & Voleybol (@GSbasket) September 3, 2025
