Φοβερή Τουρκία κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη επί της Σερβίας, επικρατώντας με 95-90 της Σερβίας για την τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου του Eurobasket. Μια νίκη την οποία ο Ερκγίν Αταμάν πανηγύρισε με τις γνωστές υψωμένες γροθιές του.

Αν θεωρείται ένας πανηγυρισμός σήμα κατατεθέν για τους προπονητές στο μπάσκετ, αυτός δεν είναι άλλος από αυτόν του Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός μετά από μεγάλες νίκες υψώνει τις γροθιές προς τον κόσμο. Αυτό έκανε και στην Ρίγα στην τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου του φετινού Eurobasket 2025.

Η φοβερή και τρομερή Τουρκία επικράτησε με 95-90 της Σερβίας εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου. Με το που τελείωσε το παιχνίδι ο Αταμάν σήκωσε και πάλι τις γροθιές του πανηγυρίζοντας την μεγάλη αυτή νίκη, μια νίκη που σε μεγάλο βαθμό βέβαια έχει και την σφραγίδα του, όπως η συνολικά φοβερή παρουσία της ομάδας του στο φετινό Eurobasket.