EuroBasket 2025: Τα πεπραγμένα των Όσμαν και Μιλουτίνοφ στο Τουρκία - Σερβία
Στο Τουρκία - Σερβία για την φάση των ομίλων του Eurobasket 2025, εκτός από δύο μεγάλες ομάδες, έπαιζαν και εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, με την μεν Σερβία να έχει στην σύνθεσή της τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τη δε Τουρκία τον Τσέντι Όσμαν.
Ο Τσέντι Όσμαν αποτελεί έναν εκ των πλέον σημαντιλκών παικτών στο ροτέισιον του Εργκίν Αταμάν για την Τουρκία, κάτι που φαίνεται και από τα 44:32 που πέρασε στο παρκέ. Σε αυτά, ο σταρ του Παναθηναϊκού σκόραρε 16 πόντους με 6/10 εντός παιδιάς, συμβάλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από την άλλη αποτελεί την αλλαγή του Νίκολα Γιόκιτς, γεγονός που του περιορίζει τον χρόνο. Κόντρα στην Τουρκία, ο «Μίλου» έπαιξε για 16:37, έχοντας 5 πόντους με 2/4 εντόw παιδιάς και 4 ριμπάουντ.
