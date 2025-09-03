Ο Σάντι Αλντάμα έβαλε ένα τρελό καλάθι κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Ελλάδας πριν από το παιχνίδι με την Ελλάδα. Αποστολή στην Κύπρο: Νίκος Ράπτης.

Η Ελλάδα και η Ισπανία ετοιμάζονται ώστε να αναμετρηθούν το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30), στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025.

Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των Ισπανών και κατάφερε να καταγράψει ένα πραγματικά τρομερό καλάθι του Σάντι Αλντάμα. Ενώ ο 24χρονος φόργουορντ έκανε τα κλασικά σουτάκια του, ο ίδιος αποφάσισε να σουτάρει τη μπάλα πίσω από την πλάτη του από το τρίποντο ενώ τελικά ευστόχησε!