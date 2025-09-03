Πώς βλέπουν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι την εξάρτηση της Εθνικής από τον Αντετοκούνμπο;

Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι Νάτσο Ντούκε (Marca) και Λούκας Σάεθ-Μπράβο (El Mundo) μιλούν στην κάμερα του Gazzetta για την εξάρτηση της Εθνικής από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την κατάσταση στη «ρόχα», λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Ελλάδα, η οποία ενδέχεται να κρίνει το μέλλον της Ισπανίας στο EuroBasket 2025.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Το EuroBasket 2025 αποτελεί το φινάλε μιας σπουδαίας εποχής για τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας. Με δεδομένο ότι έχει ήδη αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο έμπειρος Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στην παρουσία του στην εθνική ομάδα, ολοκληρώνοντας έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για το ισπανικό μπάσκετ.

Το ερώτημα, όμως, έχει να κάνει με την παρουσία της Ισπανίας στη Λεμεσό. Ο αυριανός αγώνας με την Ελλάδα (4/9, 21:30) ενδέχεται να κρίνει το μέλλον της «ρόχα» στο τουρνουά, με όλα τα βλέμματα, ωστόσο, στραμμένα και στο Βοσνία–Γεωργία, που προηγείται χρονικά. Γιατί αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία και η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας, οι Ίβηρες θα μείνουν εκτός φάσης των νοκ άουτ.

Μπορεί, λοιπόν, αυτή η νεανική Ισπανία να αντεπεξέλθει σε έναν πρόωρο «τελικό», όπως εκείνον απέναντι στην Ελλάδα; Ποια είναι η κατάσταση στη «ρόχα» πριν από αυτό το κρίσιμο παιχνίδι; Πώς αντιμετωπίζουν οι Ίβηρες την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική Ελλάδας και, εν πάση περιπτώσει, έχει μέλλον η ισπανική ομάδα μετά την απόσυρση της θρυλικής γενιάς του ’80;

