Ο Σάντι Αλντάμα παραδέχτηκε ότι η Ισπανία είναι έτοιμη να «πεθάνει» στο γήπεδο απέναντι στην Ελλάδα, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.

Η Ισπανία ηττήθηκε από τους Ιταλούς και... έμπλεξε ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του EuroBasket 2025. Σε ένα παιχνίδι που θα βρεθεί αντιμέτωπη της Ελλάδας (4/9 - 21:30, ΕΡΤ1 & NS Start, Live στο Gazzetta) και θα παίξει έως και για τη... ζωή της.

Κάτι τέτοιο παραδέχτηκε και ο Σάντι Αλντάμα, που σκόραρε 19 απέναντι στους Ιταλούς και τόνισε ότι η ομάδα του θα... πεθάνει στο γήπεδο κόντρα στην Εθνική μας.

«Κάναμε καλό παιχνίδι, αλλά όχι τόσο ώστε να κερδίσουμε. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι πήγε στον ρυθμό τους, χάσαμε κάποια σουτ που συνήθως βάζουμε και είχαμε έλλειψη συγκέντρωσης σε κάποιες καταστάσεις. Είναι δύσκολο να το χωνέψεις, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και θα παίξουμε μέχρι θανάτου απέναντι στην Ελλάδα» ανέφερε ο ψηλός των Ισπανών και των Μέμφις Γκρίζλις.

Με τη «Φούρια Ρόχα» να αγωνιά ενόψει του παιχνιδιού που έρχεται απέναντι στην Ελλάδα, αφού υπάρχει σενάριο που με ήττα τη φέρνει εκτός τετράδας και κατά συνέπεια εκτός συνέχειας στα νοκ άουτ του EuroBasket.