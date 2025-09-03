Παναθηναϊκός: Η τυχερή ημέρα ενός μικρού φιλάθλου
Ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας πραγματοποιήσει την Τρίτη (2/9) την πρώτη του προπόνηση. Μία όμορφη έκπληξη περίμενε ωστόσο τη σημερινή ημέρα έναν νεαρό φίλο του «τριφυλλιού».
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο βοηθητικό γήπεδο του Telekom Center Athens, ένας νεαρός σκαρφάλωσε στα τζάμια ώστε να παρακολουθήσει τους αγαπημένους του παίκτες. Ο ίδιος μάλιστα έγραψε πάνω σε αυτά «ΜΟΝΟ ΠΑΟ».
Οι άνθρωποι της ομάδας μπόρεσαν να τον βρουν και του επέτρεψαν να παρακολουθήσει από κοντά ένα μέρος της προπόνησης ενώ του έκαναν δώρο και μία μπλούζα του Παναθηναϊκού.
