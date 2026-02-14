Ο Κώστας Σλούκας έσπευσε να συγχαρεί τον Τι Τζέι Σορτς για το καλάθι ισοφάρισης κόντρα στη Φενέρ 2.5" πριν το φινάλε με μία... πατρική αγκαλιά.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και γνώρισε την ήττα με 85-83 εξαιτίας του buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουϊν. Ο πανηγυρισμός του έβγαλε εκτός εαυτού τον Ματίας Λεσόρ και προκάλεσε γενικευμένη σύρραξη στο glass floor, όμως λίγα δευτερόλεπτα πριν το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν σαν σκηνή από... θρίλερ με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να φέρνει το ματς στον πόντο (81-82) με καθοριστικό τρίποντο 9.9" πριν το φινάλε. Ο Γιάντουνεν με 1/2 βολές έγραψε το 81-83 και ο Σορτς με τρομερό coast to coast ισοφάρισε σε 83-83 στα 2.5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Εκεί εξελίχθηκε και μία πολύ όμορφη στιγμή, με τον αρχηγό του τριφυλλιού, Κώστα Σλούκα να τρέχει και να αγκαλιάζει τον συμπαίκτη του δίνοντάς του τα εύσημα για το κρίσιμο καλάθι του πριν γραφτεί το φινάλε από τον Μπόλντγουϊν. Ο Σορτς με 10 πόντους και 4 ασίστ σε 12 λεπτά συμμετοχής ήταν από τους πιο θετικούς παίκτες της ομάδας του κόουτς Άταμαν.