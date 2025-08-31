Eurobasket 2025: Σαραντάρα, αλλά χωρίς αντίπαλο

Ο Νίκος Παπαδογιάννης προειδοποιεί ότι το εκκωφαντικό +41 της Εθνικής επί των αποκαμωμένων Γεωργιανών είναι και λίγο μαγική εικόνα.

Το κυριακάτικο μεσημεριανό ματς με τη Γεωργία η Εθνική μας το κέρδισε το απόγευμα του Σαββάτου: τότε που οι οκτώ γενναίοι Γεωργιανοί έφτυναν αίμα απέναντι στους Ιταλούς, την ίδια ώρα που οι δικοί μας έτρωγαν χαλούμια και σεφταλιές παρέα με τους αδελφούς Κυπρίους με ένδυμα περιπάτου.

Ο ταλαιπωρημένος Σενγκέλια παρέδωσε τα όπλα από την κούραση, ο Μπιτάτζε έμεινε εκτός επειδή δεν άντεχε δύο ματς σε 24 ώρες, οι άλλοι έπαιξαν με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά, ενώ εμείς είχαμε τον Γιάννη ξεκούραστο και τους υπόλοιπους χαλαρούς.

Σε ένα Eurobasket 2025 γεμάτο από άνισες αναμετρήσεις, το Ελλάδα-Γεωργία ήταν η πιο άνιση απ' όλες. Μία ομάδα με άδειο ρεζερβουάρ και αποδεκατισμένη στήθηκε στην αφετηρία δίπλα σε παρτενέρ που πότε πότε καίει κηροζίνη. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν προερχόμασταν εμείς από ντέρμπι και εκείνοι από κρουαζιέρα;

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο Σέρβος προπονητής της Γεωργίας είχε ξεφουρνίσει από την άκρη του πάγκου τους γλωσσοδέτες που δεν αγωνίζονται ποτέ: Τζιντσαράτζε, Οτσιχιχίτζε, Φεβάτζε, Κορσάντια. Από τη διαλυμένη Εθνική Γεωργίας δεν υπήρχε κίνδυνος να ηττηθεί η Εθνική. Άλλη ομάδα ήταν αυτή που νίκησε τους Ισπανούς στην πρεμιέρα.

Όταν πια η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 25-30 πόντους, οι Γεωργιανοί ανέμισαν τη λευκή πετσέτα προτού πνιγεί κανείς. Ο Μαμουκελασβίλι και ο Σανάτζε άντεξαν 25 λεπτά, ο Μπάλντγουιν ένα σκάρτο ημίχρονο και έμεινε μόνος ο Σερμαντίνι να παλεύει. Ίσως επειδή χθες έπαιξε μόνο 8 λεπτά.

Ας μη μπερδεύουμε λοιπόν τη σημερινή σαραντάπηχη σκιά μας (στη μεσημεριανή λιακάδα της Λεμεσού) με ανάστημα. Ακόμα και απέναντι στους Καρντάσιανς της Τιφλίδας, το πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ ήταν εξώφθαλμο. Οι Γεωργιανοί μάζεψαν 15 επιθετικά και η θέση της Εθνικής μας στον πάτο της λίστας με το ποσοστό επιτυχίας (ή αποτυχίας) στο αμυντικό ριμπάουντ δεν απειλείται.

Και δεν πρόκειται δα για κάποιο ασήμαντο νουμεράκι της στατιστικής. Χωρίς εύκολο ριμπάουντ στα μετόπισθεν, δεν πρόκειται να καλπάσει το γοργοπόδαρο ελάφι προς την απέναντι όχθη του γηπέδου. Σήμερα η Εθνική μας έβγαλε σωρεία αιφνιδιασμών με αιχμή τον ορεξάτο Γιάννη, αλλά ας μη τα ξαναλέμε, το ματσάκι παραήταν εύκολο και ο εκ προοιμίου αργός αντίπαλος έμοιαζε κολλημένος σε λάσπη.

Τα καλά νέα, τώρα. Οι Έλληνες διεθνείς αντιμετώπισαν το ματς με σοβαρότητα και επαγγελματισμό και δεν έδωσαν κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε και φρόντισε να κρατηθεί μακριά από οποιοαδήποτε μορφή απειλής.

Οι 28 ασίστ μοιράστηκαν σε 10 διαφορετικούς παίκτες, η μπάλα κυκλοφόρησε γρήγορα και τα περισσότερα περιφερειακά σουτ έγιναν δίχως πίεση: 14/25 τρίποντα σήμερα, 47% συνολικά στο τουρνουά, όπου μάλιστα είμαστε πρώτοι σε ποσοστό μαζί με την Τουρκία. Με καλύτερο όλων τον Ντίνο Μήτογλου, όπως αρμόζει σε παρτενέρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Κατά μέσο όρο η ελληνική ομάδα ευστοχεί σε 11,3 τρίποντα σε κάθε αγώνα, παρ’ όλο που έχει τρεις παίκτες (τους αδελφούς Αντετοκούνμπο) που δεν απειλούν από μακριά. Μόνο η Πολωνία βάζει περισσότερα, αλλά και αυτή οριακά.

Απομένει φυσικά να δούμε αν θα λειτουργήσει η μηχανή και απέναντι σε καλύτερες ομάδες, ειδικά αυτές που τρέχουν και σουτάρουν πολύ. Μία τέτοια θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής μας στα προημιτελικά, εάν κι εφ’ όσον φτάσουμε τόσο ψηλά. Τους Λιθουανούς θα μπορέσουμε να τους κρατήσουμε στους 75 πόντους; Θα μπουν τα σουτ όταν το άγχος κάνει το καλάθι να μοιάζει μικρότερο; Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μία ομάδα με modus operandi το περίφημο "3 and D", τρίποντο και άμυνα;

Πήρα φόρα, όμως, και προτρέχω. Για να εξασφαλίσει η Εθνική μας την πρώτη θέση του Ομίλου, και να κρατηθεί μακριά από τα μεγαθήρια στον δρόμο προς την τετράδα, θα πρέπει να ρίξει πρώτα στο καναβάτσο (τους Βόσνιους και) τους Ισπανούς. Εάν βέβαια αυτοί ηττηθούν μεθαύριο από την Ιταλία, τα πράγματα απλοποιούνται και η πρωτιά σφραγίζεται χωρίς να υπάρχει το άγχος της σύγκρουσης με τον κακό δαίμονα.

Ακόμα και αν όλα κυλήσουν κατ’ ευχή εδώ στη Λεμεσό, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο συναπαντήματος με τον Λούκα Ντόντσιτς στους «16», με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Ο ‘Όμιλος του Κατοβίτσε αργεί ακόμη να τελεσιδικήσει, αλλά ο πιθανότερος αντίπαλος για τον Γ1 είναι το Ισραήλ. Με την σναγούλα που αυτό συνεπάγεται.

