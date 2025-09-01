Eurobasket 2025: Οι Γάλλοι το ξέρουν ότι θα τους αποφύγουμε;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αραδιάζει σενάρια και σκηνοθεσίες εν όψει του κρίσιμου για την πορεία της Εθνικής τριημέρου που ακολουθεί.

To παλιοκαιρισμένο κομπιουτεράκι που έχει δουλέψει υπερωρίες σε 30 τουρνουά Εθνικής Ελλάδας, χώρια όλα τα υπόλοιπα, έπιασε δουλειά την ώρα του αδιάκοπου χασμουρητού (Γερμανία-Μ.Βρετανία, Σουηδία-Μαυροβούνιο, Λετονία-Πορτογαλζζζζζζζ) και έβγαλε πόρισμα που θα το ζήλευαν όλα τα XL της Κύπρου.

Συμπαθάτε με για την Ολντ Σκουλ εισαγωγή, αλλά κάπως πρέπει και ο άβακας να βγάλει το ψωμάκι του, εδώ στο Eurobasket 2025. Λοιπόν, επί της ουσίας:

• Με νίκη των Γάλλων επί των Πολωνών στο αυριανό ντέρμπι του Δ’ Ομίλου, ο Γ1 (ελπίζω εμείς) παίζει στους «16» με τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία. Αυτή η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης..

• Με νίκη των Πολωνών επί των Γάλλων, ο Γ1 θα παίξει με Γαλλία ή Σλοβενία. Εάν πρέπει να γίνω πιο ακριβής, η Γαλλία τερματίζει 4η στον Όμιλό της εφ’ όσον (χάσει η ίδια από τους Πολωνούς και παράλληλα) οι Σλοβένοι νικήσουν τους Ισραηλινούς με διαφορά 3-18 πόντους.

Αν κρίνω από τη μέχρι τώρα οικτρή εικόνα των «μπλε», το σενάριο της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι καθόλου ουτοπικό. Οπότε, θα προσευχηθώ στους θεούς του μπάσκετ για νίκη της Γαλλίας επί της Πολωνίας, ώστε να παραμείνουν οι Ριζασέδες στην πάνω δυάδα του Ομίλου τους και μακριά από την αφεντομουτσουνάρα μας.

Η Γαλλία δεν είναι φυσικά ανίκητη, αλλά μπορεί να χτυπήσει την Εθνική μας εκεί όπου αυτή πονάει: στην αθλητικότητα και στο επιθετικό ριμπάουντ. Θυμηθείτε την πρόβα τζενεράλε στο ΟΑΚΑ και θα συμφωνήσετε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αυτοί μας φοβούνται περισσότερο απ' ότι φοβούνται (;) π.χ. τους Ισπανούς.

Το Ισραήλ είναι σκληροτράχηλος και στριφνός εχθρός, ενώ οι Σλοβένοι συχνά μεγαλώνουν τρεις πήχες στις πλάτες του Ντόντσιτς. Αλλά για το μπάσκετ που παίζει η Εθνική μας αμφότεροι είναι προτιμότεροι αντίπαλοι από τη Γαλλία.

Για να ισχύσουν οι εξισώσεις που μόλις διαβάσατε, θα πρέπει να έρθουν φυσιολογικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Πολωνία-Βέλγιο άσος, Γαλλία-Ισλανδία άσος, Ισραήλ-Βέλγιο άσος, Σλοβενία-Ισλανδία άσος. Δεν μου φαίνονται για ακλόνητα αυτά τα στάνταρ ως σετάκι, αλλά ας πούμε ότι θα κάτσουν. Ειδάλλως, θα παραδοθεί και ο άβαξ.

Εννοείται ότι οι παραπάνω υπολογισμοί μας αφορούν εφ’ όσον τερματίσουμε εμείς στην κορυφή του Ομίλου μας (Γ1), οπότε θα πάμε να συναντήσουμε τον 4ο του Κατοβίτσε (Δ4). Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κερδίσουμε τους αγώνες με Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ισπανία.

Υπάρχει όμως και τρίτος δρόμος προς τον σοσιαλισμό. Εφ’ όσον οι Ισπανοί ηττηθούν αύριο από τους Ιταλούς (21.30), τότε είμαστε σίγουρα πρώτοι και κάνουμε τουρισμό στη Λεμεσό μέχρι να αναχωρήσει το αεροπλάνο για τη Ρίγα. Αρκεί να έχουμε νικήσει πρωτύτερα τους Βόσνιους.

Δεύτεροι τερματίζουμε εάν οι Ισπανοί κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια που υπολείπονται, ενώ για να πέσουμε πιο κάτω από τη 2η θέση του Ομίλου θα πρέπει να τον ολοκληρώσουμε με δύο ήττες και να «βοηθήσουν» και άλλα αποτελέσματα. Πολύ ακραίο μου ακούγεται , οπότε το αρχειοθετώ.

Το ’χουμε; Όχι, ούτε κι εγώ. Μπορεί να θυμήθηκα το κουμπιουτεράκι, αλλά ξέχασα στην Αθήνα τα χάπια για την ημικρανία. Ας περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η δράση, ώστε να μετρήσουμε καλύτερα τα δεδομένα όταν αυτά γίνουν δεδομένα και όχι υποθετικοί λόγοι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης ελπίζω ότι θα έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα. Μπορεί και όχι.

Επισημαίνω ότι ο Γ2 μπαίνει σε μονοπάτι που αργότερα τον φέρνει αντιμέτωπο (στα προημιτελικά) με τη Γερμανία, η οποία είναι για μένα το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Ο Γ1, αντίθετα, θα έχει την ευκαιρία να μπουκάρει στην τετράδα χωρίς να συναντηθεί με Γερμανούς, Σέρβους ή Τούρκους.

Απομένει να δούμε αν θα αποφύγει και τους Γάλλους, ώστε να φτάσει πιο εύκολα στα προημιτελικά, όπου θα τον περιμένει η Λετονία ή ο νικητής του Λιθουανία-Φινλανδία, που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Τάμπερε. Μετά από έρευνα ωρών, εντοπίστηκε ζουμερό ματς στο πρόγραμμα της Δευτέρας!

Ξέχασα τίποτε; Α, ναι: έχουμε πολύ καλή ομάδα και, ασχέτως υπολογισμών, μπορούμε να κατατροπώσουμε στην καλή μας μέρα οποιονδήποτε από όλους αυτούς που προαναφέρθηκαν, με πιθανή εξαίρεση τους Γερμανούς και τους χωρίς τον αναντικατάστατο «Μπόγκι» Σέρβους.

Η Τουρκία των έξι «νατουραλιζέ» και του Εργκίν Αταμάν έχει τρομάξει πολλούς εδώ, αλλά εγώ ο δύσπιστος περιμένω να τη δω κόντρα αντίπαλο από το πάνω ράφι για να μετρήσω το ανάστημά της. Μέχρι νεωτέρας, το τρίτο και θαμπότερο από τα τρία μετάλλια θα το θεωρήσω ανοιχτό για οποιονδήποτε τολμηρό.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές για όλους!