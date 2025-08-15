Ο Νίκος Παπαδογιάννης σκαλίζει το φλέγον θέμα Αντετοκούνμπο και αποκαλύπτει ότι στην Αμερική υπάρχει κλίμα κακοπιστίας και έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς την ΕΟΚ.

Απηυδισμένος από τις κούφιες φυτευτές διαβεβαιώσεις που υπόσχονται πολλά για το θέμα Αντετοκούνμπο αλλά αποφεύγουν μέχρι αλλεργίας να προσφέρουν αποδεικτικά στοιχεία, έκανα χθες κάτι που δεν συνηθίζω. Σήκωσα το τηλέφωνο και μίλησα με την απέναντι άκρη του Ατλαντικού, ώστε να βεβαιωθώ ότι όσα διαδίδουν «κύκλοι» της ΕΟΚ εδράζονται στην πραγματικότητα και όχι σε κάποιον ευσεβή πόθο.

Η συνομιλία μου για το φλέγον ζήτημα Γιάννη Αντετοκούνμπο, με άνθρωπο που για προφανείς λόγους ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του (αλλά που το περιεχόμενό της παραμένει στο κινητό μου, ως άμυνα απέναντι σε τυχόν καλοθελητές και εξαπτέρυγα) με έκανε να ανησυχώ για τη συμμετοχή του Γιάννη στο Ευρωμπάσκετ.

«Ίσως απαιτηθεί κάποιου είδους συγγνώμη ή μία πυροσβεστική μεσολάβηση από την πλευρά του παίκτη», είπε ο άνθρωπός μου, όταν του ζήτησα να κάνει μία πρόβλεψη. «Αλλιώς μπορεί να έχουμε εμπλοκή».

Παρ’ όλο που το πρόβλημα αφορά περισσότερο τους τύπους (και τα πείσματα) παρά την ουσία, φοβάμαι ότι το 100% που υιοθετεί η Ομοσπονδία απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μέχρι νεωτέρας, θα δώσω ένα γενναιόδωρο και αισιόδοξο φίφτυ-φίφτυ ή ξέρω γω σίξτυ-φόρτυ. Σαν τα ποσοστά του Γιάννη στα σουτ εντός παιδιάς.

Οι περισσότερες από τις (πολλές και ζουμερές) λεπτομέρειες που έμαθα είναι εμπιστευτικές και μη κοινοποιήσιμες, αλλά τις κρατάω για μελλοντική χρήση, εάν συμβεί το απευκταίο. Η κατακλείδα είναι ότι στο Μιλγουόκι κυριαρχεί εκνευρισμός για τους χειρισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στην οποία καταλογίζεται αλαζονική συμπεριφορά (λες και βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή Βασιλακόπουλου) και ερασιτεχνισμός.

Οι Μπακς μιλούν για αμέλεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στο ζήτημα της ασφάλισης του παίκτη, αλλά και για έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες της Εθνικής. Καταλογίζουν επίσης στην Ελληνική Ομοσπονδία επιθετικό τόνο στην αλληλογραφία της με τους Αμερικανούς. «Κάνουν σαν να μη καταλαβαίνουν ότι εμείς κρατάμε το μαχαίρι και το καρπούζι», λένε. Ίσως να υπερβάλλουν, σημασία όμως έχει ότι κάτι ερέθισε τα αντανακλαστικά τους.

Σημειωτέον ότι το θέμα στο Μιλγουόκι χειρίζεται η διοίκηση των Μπακς, η οποία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, με κεντρικό πρόσωπο τον τζένεραλ μάνατζερ Τζον Χορστ. Τις λεπτομέρειες της υπόθεσης όμως τις γνωρίζουν μέχρι κεραίας οι μεγαλοδικηγόροι, που εξ ορισμού δεν φημίζονται για την ευελιξία τους, ενώ έχουν ισχυρό λόγο στη χάραξη πορείας. Μισό λεπτό, έχω και ονοματάκια: Μάικ Σνάδερν και Τζέιμς Αρμελάνι.

Σπεύδω να επισημάνω ότι πραγματικό πρόβλημα ουσίας δεν υπάρχει, αφού το ποσό της ασφάλισης έχει όντως καταβληθεί από την ΕΟΚ. Ωστόσο, οι παραπάνω ελιγμοί έχουν δημιουργήσει κλίμα κακοπιστίας και κάνουν τους Αμερικανούς να δυσανασχετούν έντονα.

Εφ’ όσον -όπως έγραψα και προχθές- οι Μπακς ανιχνεύουν την αγορά για πιθανή ανταλλαγή που θα στείλει τον Γιάννη σε άλλη πόλη, σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για την καριέρα του ίδιου και για το άμεσο μέλλον της ομάδας, ο δρόμος θα γίνει ακόμα πιο δύσβατος.

Ο ίδιος ο Γιάννης έχει υποτίθεται το ανάστημα να ασκήσει βέτο εφ’ όσον επιθυμεί να μείνει στο Μιλγουόκι, αλλά το κυνικό φέρσιμο των Ντάλας Μάβερικς στην περίπτωση Ντόντσιτς υπενθυμίζει ότι όλα στο ΝΒΑ είναι σχετικά. Και ότι τη δύναμη την έχουν οι ομάδες.

Η ασφάλιση των παικτών για το Ευρωμπάσκετ άλλωστε δεν είναι πλήρης, αλλά μερική, με ανώτατο όριο που είναι αδύνατο να καλύψει τα αστρονομικά ποσά συμβολαίων όπως αυτά του Γιάννη, του Γιόκιτς, του Ντόντσιτς και άλλων Ευρωπαίων που θέλουν να αγωνιστούν με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του. Αυτό φυσικά ίσχυε και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Δεν είναι κάτι καινούριο.

Σε αυτό το μεγαλεπήβολο αλλά όχι πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα, τo μεγαλύτερο μέρος των ασφαλίστρων το επωμίζονται όχι οι εθνικές Ομοσπονδίες, αλλά η FIBA. Βάσει του συμβολαίου του με τους Μπακς (ή με όποια ομάδα τον εντάξει στο δυναμικό της), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα εισπράξει την ερχόμενη σεζόν περίπου 46 εκατομμύρια ευρώ, προ φόρων.

«Ο Γιάννης προπονείται με την ομάδα και θα παίξει στο τουρνουά Ακρόπολις», υποσχέθηκε χθες ο Βασίλης Σπανούλης, υποχρεωμένος και ο ίδιος (αν δεν πατήσει πόδι) να ακολουθεί τον άγαρμπο βηματισμό της Ομοσπονδίας. Oι παίκτες που δεν λέγονται Αντετοκούνμπο τι έχουν αραγε να σχολιάσουν για όλα αυτά;

Οι τρεις τελευταίοι φιλικοί αγώνες της Εθνικής (με Λετονία, Ιταλία, Γαλλία) έχουν προγραμματιστεί για τις 20, 22 και 24 Αυγούστου και υποψιάζομαι ότι στους Μπακς δεν αρέσει καθόλου το καλεντάρι που θέλει τον ανέτοιμο Γιάννη να παίζει τρία δυνατά ματς προετοιμασίας σε ένα πενθήμερο, αλλά και πέντε επίσημα στις πρώτες οχτώ μέρες του Ευρωμπάσκετ (28 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου). Η συμμετοχή του στο εύκολο παιχνίδι της 30ής του μήνα με την Κύπρο θα πρέπει να θεωρείται απίθανη, αλλά ας φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε.

Προς το παρόν, το επόμενο -και καθοριστικό- βήμα ανήκει στους Μπακς, που καλούνται να παραβλέψουν τη δυσαρέσκεια και τις επιφυλάξεις τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν με μία υπογραφή τη διακαή επιθυμία του υπέρλαμπρου αστέρα τους. Ουσιαστικά, αυτή και μόνο αυτή είναι που κρατάει την υπόθεση ζωντανή. Άλλος στη θέση του Γιάννη θα είχε ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του.

Δεν ξέρω πότε ακριβώς άρχισαν οι κυματισμοί και σε ποιον βαθμό, είναι ωστόσο φανερό, ότι οι μπαλαφάρες περί «άριστων σχέσεων με τους Μπακς» απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Εάν τις επόμενες ημέρες κυριαρχήσουν εγωισμοί και πείσματα, τα σύννεφα θα πολλαπλασιαστούν και ίσως φέρουν καταιγίδα.

Το Ευρωμπάσκετ αρχίζει σε 13 ημέρες και χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Πιθανή αναιτιολόγητη απουσία του Γιάννη θα προκαλέσει σεισμό στην κοινή γνώμη. Δικαιολογίες τύπου Τσαγκρώνη («μας κάνουν πόλεμο οι Μπακς») δεν πρόκειται αυτή τη φορά να γίνουν δεκτές.