Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «ξέχασε» πως είναι στο Eurobasket 2025 και το γύρισε στον... χορό, με την άμυνα της Βοσνίας να μένει στήλη άλατος με την κίνηση του Έλληνα φόργουορντ.

Συγκεκριμένα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε τη μπάλα στο ποστ, έκανε μια αστραπιαία spin move και «άδειασε» δύο αμυντικούς της Βοσνίας, με τον «Elevator» να σκοράρει με άνεση.