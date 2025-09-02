Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Ο Θανάσης... χόρεψε την άμυνα
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «ξέχασε» πως είναι στο Eurobasket 2025 και το γύρισε στον... χορό, με την άμυνα της Βοσνίας να μένει στήλη άλατος με την κίνηση του Έλληνα φόργουορντ.
Συγκεκριμένα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε τη μπάλα στο ποστ, έκανε μια αστραπιαία spin move και «άδειασε» δύο αμυντικούς της Βοσνίας, με τον «Elevator» να σκοράρει με άνεση.
Η spin move του Θανάση Αντετοκούνμπο:
THANASIS ANTETOKOUNMPO IS COOKING.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/DKMiYQqYTj— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.