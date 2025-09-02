Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Ο Θανάσης... χόρεψε την άμυνα

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «χόρεψε» την άμυνα της Βοσνίας και με μια εντυπωσιακή spin move σκόραρε για την Ελλάδα, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά του καλάθια στο Eurobasket 2025.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο «ξέχασε» πως είναι στο Eurobasket 2025 και το γύρισε στον... χορό, με την άμυνα της Βοσνίας να μένει στήλη άλατος με την κίνηση του Έλληνα φόργουορντ.

Συγκεκριμένα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε τη μπάλα στο ποστ, έκανε μια αστραπιαία spin move και «άδειασε» δύο αμυντικούς της Βοσνίας, με τον «Elevator» να σκοράρει με άνεση.

Η spin move του Θανάση Αντετοκούνμπο:

     

