Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και το πρόγραμμα των υπόλοιπων αναμετρήσεων του Eurobasket 2025 σήμερα (2/9).

Σήμερα (2/9), το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται ξανά στο Eurobasket 2025, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας δίνει έναν κομβικό αγώνα για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μετά τις αναμετρήσεις με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, η «γαλανόλευκη» έχει μπει στην τελική ευθεία της φάσης των ομίλων.

Μετά την ευρεία νίκη απέναντι στους Γεωργιανούς, πλέον το βλέμμα του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών του είναι στραμμένο στο ματς με τη Βοσνία, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 15:00.

Η Ελλάδα θέλει να «κλειδώσει» από νωρίς την πρόκριση στους «16» και να μπει στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ NEWS και το Novasports Start.

Η μέρα όμως περιλαμβάνει κι άλλες μεταδόσεις για τους λάτρεις του αθλήματος. Το βράδυ, στις 21:30, θα διεξαχθούν δύο ακόμα ματς στη διοργάνωση. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Πολωνία (Nova Sports 4), ενώ η Ιταλία κοντράρεται με την Ισπανία (Nova Sports Start).

