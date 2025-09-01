Άσχημα νέα για τη Γερμανία καθώς ο Γιόχανς Φόιγκτμαν θα χάσει το υπόλοιπο EuroBasket 2025.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή τη γερμανική ομοσπονδία, ο Γιόχανς Φόιγκτμαν θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του EuroBasket 2025.

Ο λόγος πίσω από αυτήν την απόφαση, είναι το γεγονός ότι ο ψηλός της Μπάγερν Μονάχου υπέστη έναν τραυματισμό, για τον οποίο θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

O Φόιγκτμαν είχε φύγει από το Τάμπερε όπου πραγματοποιούνται τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων της Γερμανίας και επέστρεψε στο Μόναχο όπου πραγματοποίησε εξετάσεις για το πρόβλημα στο γόνατό του.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα από τα βασικά φαβορί για τον τελικό του EuroBasket 2025, θα αναγκαστεί να μείνει χωρίς έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες που στα προηγούμενα παιχνίδια, μετρούσε κατά μέσο όρο από 1,5 πόντους με 3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 16,4 λεπτά εντός παρκέ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γερμανία είναι από τις ομάδες που παραμένουν αήττητες στο τουρνουά έχοντας κάνει 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.