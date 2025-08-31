Eurobasket 2025, Παπαδογιάννης στο Eurobasket Live by Novibet: «Δεν έχω πειστεί ότι παίζουμε μεγάλη άμυνα»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Eurobasket 2025, μετά το Γεωργία - Ελλάδα 53-94, εξέφρασε την… αμφιβολία του για την άμυνα της Εθνικής στο Eurobasket Live by Novibet.
Ο απεσταλμένος του Gazzetta εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την αμυντική λειτουργία της Εθνικής στο τουρνουά.
Το σχόλιο του Νίκου Παπαδογιάννη στο Eurobasket Live by Novibet
