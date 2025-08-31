Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Τόκο Σενγκέλια τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την αποβολή του στον αγώνα με την Ιταλία, λόγω υβριστικής συμπεριφοράς προς τους διαιτητές. Ζήτησε να παίξει με την Ελλάδα και βγήκε για ζέσταμα, ενώ πρόθεση του staff είναι να τον ξεκουράσει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Αντώνης Καλκαβούρας

H χθεσινή ήττα της Γεωργίας από την Ιταλία σημαδεύτηκε από την αποβολή του Τόκο Σενγκέλια με δύο τεχνικές ποινές, με τον Γεωργιανό φόργουορντ να ξεσπά προς τους διαιτητές (έκανε άσεμνη χειρονομία και στους τρεις) και τους συμπαίκτες του να επιχειρούν να τον συγκρατήσουν και τελικά να τον οδηγούν στα αποδυτήρια!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Πειθαρχική Επιτροπή του EuroBasket 2025 αποφάσισε να τιμωρήσει τον Σενγκέλια με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ (εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα).

Μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή, Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς, κόντρα στην Ελλάδα ή αν θα προτιμηθεί η λύση της ξεκούρασης από το σημερινό ματς, με δεδομένο ότι έπονται οι κρίσιμοι αγώνες με τη Βοσνία και την Κύπρο.

Αν και η τελευταία πληροφόρηση από την ομοσπονδία της Γεωργίας, αναφέρει ότι ο ίδιος ζήτησε να «ντυθεί» για να κάτσει στον πάγκο και να παίξει αν χρειαστεί. Η τελική απόφαση βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του Σέρβου τεχνικού της αντιπάλου μας, αλλά το ότι ο 34χρονος άσος βγήκε για ζέσταμα ντυμένος κανονικά, οπότε όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην 12άδα.