Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου έκαναν... θραύση στο πρώτο ημίχρονο της Ελλάδας με την Γεωργία.

Η Ελλάδα επέβαλε τον ρυθμό της στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Γεωργία για το Eurobasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 29-46, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήγοτλου να δίνουν show.

O Greek Freak είχε 16 πόντους, 6/7 δίποντα, 4/8 βολές, 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μήτογλου τελείωσε το ημίχρονο με 15 πόντους, 3/3 τρίποντα, 2/2 δίποντα και 2/2 βολές. Δηλαδή οι δου τους είχαν συνολικά 31 από τους 46 της Εθνικής, αλλά και 11/12 σουτ. Εκπληκτικοί!