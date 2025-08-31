Eurobasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Φοβερό ημίχρονο Γιάννη-Μήτογλου με 31 πόντους και 11/12 σουτ (vid)
Η Ελλάδα επέβαλε τον ρυθμό της στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Γεωργία για το Eurobasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 29-46, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήγοτλου να δίνουν show.
O Greek Freak είχε 16 πόντους, 6/7 δίποντα, 4/8 βολές, 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μήτογλου τελείωσε το ημίχρονο με 15 πόντους, 3/3 τρίποντα, 2/2 δίποντα και 2/2 βολές. Δηλαδή οι δου τους είχαν συνολικά 31 από τους 46 της Εθνικής, αλλά και 11/12 σουτ. Εκπληκτικοί!
Can we please talk about this dime? 🍬#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/evFHgvzbt0— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
GIANNIS IN THE OPEN COURT = ☠️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/wpwGAAqReR— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
