Ο Ντούντα Σανάτζε μίλησε για την αναμέτρηση που ακολουθεί ανάμεσα σε Γεωργία και Ελλάδα, με τον πρώην παίκτη του Εσπέρου Λαμίας να στέκεται στο πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντούντα Σανάτζε της Γεωργίας, μετά την ήττα από την Ιταλία για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025, μίλησε για το παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στην Ελλάδα, το πώς θα σταματήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκείνος και οι συμπαίκτες του, αλλά και την κατάσταση στον όμιλο της Λεμεσού.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντούντα Σανάτζε:

-Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, η Γεωργία επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι αλλά σήμερα χάσατε από την Ιταλία. Ποιο είναι το πραγματικό potential αυτής της ομάδας;

«Προφανώς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια σε αυτό το τουρνουά, μπορούμε να χάσουμε έναν αγώνα, όμως αυτό δεν μας «σπάει». Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Μας δίνει κίνητρο και τέτοιου είδους ήττες μας φέρνουν κοντά, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να γράψουμε ιστορία και αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Έχουμε 24 ώρες για το επόμενο παιχνίδι και θα είναι μια μάχη. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Θα είναι μια μάχη.

-Παίζεται απέναντι στην Ελλάδα αύριο. Πώς προετοιμάζεται τους εαυτούς σας για αυτό το παιχνίδι και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

«Προφανώς ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν μπορείς να τον σταματήσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον περιορίσουμε. Προφανώς όλοι θα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι και έχουμε 24 ώρες για να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι και θα δουλέψουμε στην τακτική ώστε να σταματήσουμε, όχι μόνο τον Γιάννη, αλλά όλη την ομάδα».

-Καμία συμβουλή για τους συμπαίκτες σου επειδή έχεις παίξει στην Ελλάδα και ίσως τους ξέρεις καλύτερα από τους άλλους;

«Είναι φτασμένοι παίκτες και δεν χρειάζονται την συμβουλή μου. Γιατί ξέρουμε πώς παίζουν και πόσο επικίνδυνοι είναι. Αλλά σε αυτό το γκρουπ δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί. Προφανώς το πρώτο φαβορί είναι η Ελλάδα, αλλά για εμάς κάθε ματς είναι τελικός και θα παλέψουμε».