Τσικιτισβίλι στο Gazzetta: «Ομαδάρα η Ελλάδα, παικταράς ο Γιάννης, αλλά θα παλέψουμε!»

Ο πρώτος Γεωργιανός μπασκετμπολίστας που έπαιξε στο ΝΒΑ κι έδειξε τον δρόμο στους νεότερους, συμβάλλοντας στην ραγδαία ανάπτυξη του μπάσκετ την πατρίδα του, μιλάει στο Gazzetta για τις φιλοδοξίες της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο Eurobasket 2025, το ματς με την Ελλάδα και θυμάται το πέρασμά του από τον Πανιώνιο.

Οι παλαιότεροι, στην χειρότερη περίπτωση, θα έχουν ακούσει σίγουρα το όνομά του. Στις αρχές του 21ου αιώνα, άλλωστε, το παλικάρι θεωρήθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στις αρχές του 2002, πριν κλείσει τα 19 του χρόνια, μετακόμισε από την Τυφλίδα στο Τρεβίζο, ως μία κίνηση επένδυσης της Μπενετόν!

Μία επένδυση που έπιασε τόπο, λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, επελέγη στο νο5 του draft από τους Ντένβερ Νάγκετς και αμέσως μετακόμισε στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, ανοίγοντας τον δρόμο που ακολούθησαν μετέπειτα οι μετεγενέστεροί του και εν ενεργεία μετάλοι αστέρες του γεωργιανού μπάσκετ, Τόκο Σενγκέλια (2012-2014), Γκόγκα Μπιτάτζε (2019-σήμερα) και Σάντρο Μαμουκελασβίλι (2021-σήμερα)!

Ο λόγος για τον Νικολόζ Τσικιτισβίλι, ο οποίος μπορεί να μην ανταποκρίθηκε ποτέ στις προσδοκίες της επιλογής του στην λοταρία (το 2008 επελέγη στο νο30 της άτυπης λίστας με τις χειρότερες επιλογές στο draft όλων εποχών) και η καριέρα του στο ΝΒΑ (σε Νάγκετς, Γουόριορς, Τίμπεργουλβς και Κλίπερς)να μην είχε μεγάλη διάρκεια (2002-2006), ωστόσο, τα 9 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε και οι εμπειρίες που αποκόμισε, τον βοήθησαν να παίξει μπάσκετ μέχρι τα 36 του χωρίς να έχει άγχος! Από την άποψη δεν καιγόταν ποτέ ούτε για τα χρήματα, ούτε για τους τίτλους!

Ήθελε απλά να περνάει καλά… Όπως για παράδειγμα στο μικρό πέρασμά του από τον Πανιώνιο, το 2009… «Λατρεύω την Ελλάδα! Το μόνο κακό ήταν ότι εγώ ήρθα σε πολύ κακό timing, όταν άρχιζε η οικονομική κρίση. Αλλά κατά τα άλλα πέρασα υπέροχα. Οι βόλτες με την γυναίκα μου και το φαγητό, τα ελληνικά εστιατόρια, οι σχέσεις που ανέπτυξα με τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου, ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Πάντα χαίρομαι την επαφή μου με τους Ελληνες και χαίρομαι που συνυπάρχουμε και εδώ στην Κύπρο.», μας είπε αρχικά ο πανύψηλος Γεωργιανός παλαίμαχος σέντερ (2,13), τον οποίο συναντήσαμε στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού».

Η ενασχόληση με την ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας του και η συμμετοχή της Εθνικής Γεωργίας στον όμιλο της Λεμεσού, τον έφερε στην Κύπρο και ειδικότερα η μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας στο εναρκτήριο αγώνα της στο Eurobasket 2025, τον έκανε να νιώσει μεγάλη περηφάνεια για την δουλειά που γίνεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας του.

«Ξέραμε ότι η πρεμιέρα θα ήταν δύσκολη, ειδικότερα απέναντι στην Ισπανία, ωστόσο, ήρθαμε στην Κύπρο με φιλοδοξίες για αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει από τις έξι συνεχόμενες συμμετοχές σε Εurobasket και να πετύχουμε κάτι καλό. Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να πεί ότι είμαστε αδύναμη ομάδα. Κάναμε καλή προετοιμασία και παρ’ ότι δεν είχαμε καλά αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά μας μπήκαν με το δεξί σε αυτό τουρνουά.», υπερθεμάτισε ο 42χρονος παλαίμαχος άσος και πρόσθεσε:

«Είχαμε νικήσει άλλη μία φορά ξανά την Ισπανία, πριν από δύο χρόνια στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αυτή η νίκη έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία γιατί ήρθε σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και σίγουρα είμαι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία. Η τελική διαφορά, ενδεχομένως να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα και πολλοί να πιστεύουν ότι επετεύχθη εύκολα, αυτό όμως δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ότι η επικράτηση απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο όνομα, μας κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε, όμως, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και μαχητικοί γιατί υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στον όμιλό μας και θέλουμε να φτάσουμε μακριά.», σχολίασε γνωρίζοντας ότι η μάχη για τα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας του ομίλου, περνάει από το αυριανό (31/08, 15.00) κόντρα στην Ελλάδα.

«Ξέρουμε ότι είμαι μία από τις δύσκολες ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε στον όμιλο. Θα είμαι μεγάλη πρόκληση, αλλά σίγουρα η νίκη επί της Ισπανίας στην πρεμιέρα μας έδωσε αυτοπεποίθηση και μας άνοιξε την όρεξη, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι, με τόσο έμπειρους παίκτες απέναντι μας και τον Αντετοκούνμπο, αλλά θα προσπαθήσουμε.», υπογράμμισε ο Νικολόζ Τσικιτισβίλι και πριν μας χαιρετήσει, δήλωσε χαρούμενος αν η δική του πορεία συνέβαλε στην εικόνα που παρουσιάζει η σημερινή Εθνική Γεωργίας.

«Ήταν δύσκολη η εποχή που έκανα το άλμα για το ΝΒΑ και το μπάσκετ στην Γεωργία δεν είχε μεγάλη δημοτικότητα, αλλά μέσα σε λίγο διάστημα αρκετά παιδιά από την πατρίδα μου ακολούθησαν τα βήματά μου, οπότε χαίρομαι αν με την πορεία που χάραξα, έδωσα κίνητρο στην νέα γενιά να αγαπήσει το μπάσκετ και να το κάνει δημοφιλέστερο άθλημα στην χώρα μου.», κατέληξε.

