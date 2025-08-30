Eurobasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta αμέσως μετά το ματς της Εθνικής
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, μετά το τέλος του Κύπρος - Ελλάδα για το Eurobasket 2025, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet».
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Ραντεβού αμέσως μετά το τέλος του Κύπρος Ελλάδα στο Youtube του Gazzetta!
