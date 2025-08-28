Σενγκέλια στο Gazzetta: «Μπορούμε να τα βάλουμε με όλους»!

Ο Τόκο Σενγκέλια μίλησε στο Gazzetta μετά τον θρίαμβο επί της Ισπανίας και ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τη Γεωργία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η ψυχωμένη Γεωργία έριξε στο καναβάτσο την Ισπανία στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου στο EuroBasket 2025, παίζοντας κυρίαρχο μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και ανοίγοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά.

Ο Τόκο Σενγκέλια μίλησε στο Gazzetta μετά τον θρίαμβο επί της «ρόχα» και επιβεβαίωσε πως όποιος υποτιμήσει τους Γεωργιανούς θα το πληρώσει ακριβά.

Ο ηγέτης της Εθνικής Γεωργίας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα πω ένα πράγμα! Ότι μπορούμε να τα βάλουμε με όλους! Δεν νομίζω πως όποιος μας αντιμετωπίζει έχει δεδομένη τη νίκη, αλλά θα παλεύουμε ως το τέλος! Είτε είμαστε πάνω με 15 πόντους, είτε χάνουμε με 15 πόντους, θα παλεύουμε μέχρι τέλους. Δεν θα βγω εκεί έξω να λέω μεγάλα λόγια. Απλώς κερδίσαμε ένα παιχνίδι. ΟΚ, η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι σπουδαία ομάδα. Όμως κι εμείς κερδίσαμε τη Λιθουανία στο Ισραήλ. Τώρα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι, να πανηγυρίσουμε λίγο τώρα. Το επόμενο ματς έρχεται σε 48 ώρες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι»!

Όλοι πανηγύριζαν σαν τρελοί στον πάγκο. Οι αναπληρωματικοί, το σταφ, όλοι. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για εσάς και πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο γκρουπ;

«Κοίτα, στο τέλος της ημέρας πρέπει να κερδίζουμε τους αγώνες. Δεν θα πω αν αλλάζει κάτι ή όχι. Ξέραμε ότι αν χάναμε σήμερα, έπρεπε να κάνουμε all-in στο ματς με την Ιταλία. Χαίρομαι που ανέφερες τον πάγκο. Αυτό θέλουμε να δείξουμε, αυτό θέλουμε να φέρουμε: θετική ενέργεια από τους τύπους που παίζουν 30 λεπτά και από εκείνους με μηδέν λεπτά. Είμαστε μια ομάδα, είμαστε μια οικογένεια και το δείχνουμε».