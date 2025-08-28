Σερμαντίνι στο Gazzetta: «Τώρα όλοι πρέπει να κάνουν καλύτερο scouting στη Γεωργία»

Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι πανηγύρισε τον θρίαμβο επί της Ισπανίας στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου στο EuroBasket 2025 και, ακολούθως, εξήγησε στο Gazzetta πως τώρα όλοι ξέρουν ότι η Γεωργία παίζει καλό μπάσκετ.

Η σκληροτράχηλη Γεωργία ξέρανε την Ισπανία στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου στο EuroBasket 2025, κυριαρχώντας στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τη «ρόχα» και ανοίγοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο group της Λεμεσού.

Από την πλευρά του, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι παραδέχθηκε, μιλώντας στο Gazzetta, ότι ουδείς περίμενε τη νίκη επί της Ισπανίας, εξηγώντας πως πλέον όλοι ξέρουν ότι η Γεωργία παίζει καλό μπάσκετ.

Μετά από αυτή τη νίκη, πιστεύεις ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες; Ήταν μια νίκη-δήλωση για εσάς;

«Είναι δύσκολο να το πω. OK, κερδίσαμε σήμερα και είμαστε τρομερά χαρούμενοι γι’ αυτό. Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές και στο σταφ. Ήταν μια τρομερή νίκη για εμάς για να ξεκινήσουμε το τουρνουά. Το να κερδίσουμε, δηλαδή, την Ισπανία, ενώ όλοι ξέρουν ότι η Ισπανία είναι το φαβορί στον όμιλό μας, ήταν κάτι σπουδαίο. Σήμερα τα καταφέραμε, κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι. Νομίζω ότι παίξαμε καλή άμυνα και αυτό ήταν το κλειδί».

Τελικά, η Γεωργία ήταν τόσο καλή ή απλώς η Ισπανία απογοήτευσε;

«Παίξαμε καλή άμυνα όπως είπα, όμως νομίζω ότι και οι Ισπανοί έχασαν πολλά σουτ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα σούταραν και πόσα έχασαν, πάντως αν θυμάμαι καλά, έχασαν πολλά».

Πλέον η Γεωργία συνεχίζει να κουβαλά την ταμπέλα του αουτσάιντερ ή άλλαξε το status σας στον όμιλο;

«Δεν ξέρω αν άλλαξε το status μας, ξέρω όμως ότι κανείς δεν περίμενε ότι αυτό θα συμβεί. Τώρα όλοι ξέρουν ότι η Γεωργία παίζει καλό μπάσκετ και θα πρέπει να μας κάνουν καλύτερο scouting».