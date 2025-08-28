Eurobasket 2025: Ο Μπιτάτζε τα... έδειξε και η FIBA τον αποθέωσε!
Η Γεωργία πήρε μια πειστική νίκη απέναντι στην Ισπανία, επικρατώντας με 83-69, σε ένα παιχνίδι όπου ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν από εκείνους που ξεχώρισαν.
Ο σέντερ των Ορλάντο Μάτζικ είχε 15 πόντους με 6/11 εντός παιδιάς, με 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά και έναν πανηγυρισμό που τράβηξε τα βλέμματα.
Συγκεκριμένα μετά από ένα καλάθι έδειξε τα... κεράσια του, με την FIBA να ανεβάζει ένα επικό σχόλιο σχετικά με αυτή την κίνηση του Γκόγκα Μπιτάτζε.
«Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του προστάτη. Συγχαρητήρια, Γκόγκα», έγραψε η FIBA στο επίσημο λογαριασμό του EuroBasket 2025.
Η ανάρτηση της FIBA για τον Μπιτάτζε:
September is Prostate Cancer Awareness Month.
Kudos, Goga. 🍒 https://t.co/AMSKEgYy1p— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
