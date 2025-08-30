EuroBasket 2025, Λιθουανία - Γερμανία: Τρομερό καλάθι και φάουλ του Σρούντερ (vid)
Η Γερμανία αντιμετώπισε τη Λιθουανία στο πρώτο από τα συνολικά 12 παιχνίδια του Σαββάτου (30/8) του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο ημίχρονο πρόσφερε αρκετό θέαμα.
Ένας από τους παίκτες που βοήθησαν στο να αποκτήσει ρυθμό η αναμέτρηση, ήταν ο Ντένις Σρούντερ. Ο γκαρντ της Γερμανίας μάλιστα, στα τέλη της πρώτης περιόδου μπόρεσε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ, αυξάνοντας έτσι τη διαφορά υπέρ της ομάδας του.
🗣 Dennis said: "COUNT THAT" 👇#EuroBasket pic.twitter.com/eEZOIYuKEG— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.