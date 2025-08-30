Ο Ντένις Σρούντερ σημείωσε ένα πολύ δύσκολο καλάθι και φάουλ για τη Γερμανία στο EuroBasket 2025 με αντίπαλο τη Λιθουανία.

Η Γερμανία αντιμετώπισε τη Λιθουανία στο πρώτο από τα συνολικά 12 παιχνίδια του Σαββάτου (30/8) του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο ημίχρονο πρόσφερε αρκετό θέαμα.

Ένας από τους παίκτες που βοήθησαν στο να αποκτήσει ρυθμό η αναμέτρηση, ήταν ο Ντένις Σρούντερ. Ο γκαρντ της Γερμανίας μάλιστα, στα τέλη της πρώτης περιόδου μπόρεσε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ, αυξάνοντας έτσι τη διαφορά υπέρ της ομάδας του.