Η Κύπρος ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ελλάδα στη Λεμεσό για το EuroBasket 2025, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Η Ελλάδα και η Κύπρος ετοιμάζονται να αναμετρηθούν μεταξύ τους στο EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου πέρα από τη σημασία που έχει για το τουρνουά αφού η «γαλανόλευκη» αναζητά το 2/2, θα αποτελέσει μία ιστορική βραδιά (30/8, 18:15).

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά όπου οι δύο τους θα παίξουν σε επίσημο αγώνα ενώ συνολικά θα είναι η δεύτερη που θα βρεθούν η μία αντίπαλος της άλλης, με το φιλικό το 2010 να έχει προηγηθεί.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ομοσπονδία της Κύπρου, το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» αναμένεται να είναι γεμάτο αφού όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

Η ανακοίνωση της κυπριακής ομοσπονδίας

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί!

Πρόκειται για μια ακόμη ιστορική στιγμή, αποτέλεσμα της φιλοξενίας της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης στη Λεμεσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί συνδιοργανώτρια χώρα του EuroBasket 2025, γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος για πρώτη φορά σε καλαθοσφαιρικό αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα με τη νίκη της απέναντι στην Ιταλία, ενώ η Κύπρος, αν και ηττήθηκε από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστικότητά της.



Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, με τα ματς απέναντι στη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να βρίσκονται κοντά στο sold out, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα Ελλάδα - Ισπανία έχουν ήδη εξαντληθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Ο αγώνας Κύπρου - Ελλάδας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA Κύπρου, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο να ζήσουν τη μοναδική αυτή στιγμή.