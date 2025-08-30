Με αφορμή το πρώτο επίσημο ματς μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου στο μπάσκετ (30/8, ΕΡΤ-1 & Novasports Start), το Gazzetta γυρίζει 15 χρόνια πίσω και θυμάται την πρώτη και μοναδική έως τώρα αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.

Μόνο και μόνο η διεξαγωγή ενός ομίλου Eurobasket στην Κύπρο αποτελεί από μόνο του ένα τεράστιο γεγονός για την μαρτυρική Μεγαλόνησο. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που θα βρίσκεται και η Ελλάδα στη Λεμεσό για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός.

Αν μη τι άλλο, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σήμερα (18:15, ΕΡΤ-1 & Novasports Start) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό όπου Ελλάδα και Κύπρος θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην ιστορία τους. Κι όμως. Δεν θα είναι συνολικά το πρώτο τους παιχνίδι.

Πριν από 15 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 4 Αύγουστου 2010, η ελληνική ομάδα ξεκινούσε τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Μουντομπάσκετ της Τουρκίας 85 χιλιόμετρα πιο μακριά από τη Λεμεσό. Συγκεκριμένα από τη Λευκωσία και το κλειστό «Τάσσος Παπαδόπουλος» όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε φιλοξενηθεί από το αντίστοιχο της Κύπρου.

Τρία από τα πρόσωπα που βρίσκονται τώρα στην Εθνική Ελλάδας είχαν δώσει και τότε το «παρών» στο παιχνίδι. Ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης είχε αγωνιστεί και είχε σημειώσει και 9 πόντους, ο νυν team manager της ελληνικής ομάδας Νίκος Ζήσης (σ.σ. ήταν άποντος), όπως επίσης και ... νυν αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας!

Μόνο που τότε ο Κώστας Παπανικολάου ήταν μόλις... 20 χρονών και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Εθνική. Πλέον στα 35 του χρόνια, αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες της «γαλανόλευκης» και η μοίρα τον έφερε να είναι ο μοναδικός παίκτης που θα έχει αγωνιστεί και στα δύο παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων.

Προπονητής της Ελλάδας ήταν ο Γιόνας Καζλάουσκας ενώ ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών είχε κάνει σ' εκείνο το παιχνίδι ο Νίκος Παππάς ο οποίος -πλέον- έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Τα δεκάλεπτα: 9-20, 19-35, 26-51, 41-76

Ελλάδα (Καζλάουσκας): Βασιλειάδης, Ζήσης, Σπανούλης 9 (2), Καλάθης 9 (1), Φώτσης 3 (1), Πρίντεζης 7, Τσαρτσαρής 16, Διαμαντίδης 2, Σχορτσανίτης 14, Παππάς 4, Παπανικολάου 5, Καϊμακόγλου 7 (1).

Κύπρος (Στυλιανίδης): Γιαννάς, Ραζής 2, Πιλαβάς 4, Τρισόκκας 8, Λιάτσος 2, Σιζόπουλος 2, Παλάλας 8, Κορωνίδης 4, Κούνας 6, Γκαρσία 2, Κασκίρης 3, Θεοχαρίδης, Κουτσολούκας 2.