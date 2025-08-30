Ελλάδα - Ισλανδία 77-75: Νίκη στην παράταση και 9η θέση για την Εθνική Κορασίδων
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση η Εθνική Κορασίδων επικράτησε με 77-75 της Ισλανδίας και κατέκτησε την 9η θέση στο Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄ κατηγορία) που ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες στην Κωνσταντινούπολη.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η ελληνική ομάδα κατάφερε στο δεύτερο δεκάλεπτο να προηγηθεί με +14 και σκορ 25-11. Οι Ισλανδές δεν παραδόθηκαν και έκλεισαν το ημίχρονο 30-29. Η Ισλανδία και πάλι αντέδρασε για να μειώσει σε 46-45.
Η Εθνική αν και προηγήθηκε με 52-45 στο τέταρτο δεκάλεπτο, κάνοντας κάποια λάθη επέτρεψε στην αντίπαλο να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά στο σκορ με 59-57 (36΄20΄΄). Η γαλανόλευκη δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια όπως έκανε εξάλλου σε όλα τα παιχνίδια και ανέκτησε το προβάδισμα ωστόσο το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση με σκορ 65-65.
Η ψυχραιμία και οι σωστές αποφάσεις κράτησαν όρθια την Εθνική που αν βρέθηκε πίσω στο σκορ (71-72), έκαμψε την αντίσταση της Ισλανδίας και κατέκτησε τη νίκη με το τελικό 77-75.
Σε πολύ καλή ημέρα για ακόμα μία φορά η Τουμπανιάρη που σημείωσε ξανά double double με 15 πόντους και 16 ριμπάουντ, η Φουστέρη με 17 πόντους και 4 τρίποντα, η Χουσελά με 14 πόντους και 4 τρίποντα και η Προδρομίδη με 12 πόντους και 1 τρίποντο.
Διαιτητές: Ντοτσένκο (Ουκρανία), Νικότσεβικ (Βόρεια Μακεδονία), Ουγγλαρί (Κόσοβο)
Δεκάλεπτα: 16-11, 30-29, 46-45, 65-65 (κ.α.), 77-75
Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 14(4), Κακαρά 1, Φουστέρη 17)4), Μιλητσοπούλου, Προδρομίδη 12(1), Παπαδάκου 1, Βουγιούκα 7, Σκούμα 4, Ντοκμετζή 5, Μπεκίρη 1, Τουμπανιάρη 15(1), Καβελίδη.
