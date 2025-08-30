Γιουνγκ: «Θα είναι μια απίστευτη εμπειρία να παίξουμε απέναντι στον Αντετοκούνμπο»

Ο διεθνής Κύπριος φόργουορντ, Αινέας Γιουνγκ, παραδέχθηκε ότι το EuroBasket 2025 μπορεί να σημαίνει τα πάντα για το μπάσκετ της Κύπρου και μίλησε για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα (30/8, 18:15).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση του EuroBasket ως συνδιοργανώτρια χώρα και η σημερινή (30/8, 18:15, LIVE από το Gazzetta) αναμέτρηση με την Ελλάδα στο «Σπύρος Κυπριανού» ξεπερνά τα στενά αθλητικά πλαίσια.

Η στιγμή της ανάκρουσης του κοινού Εθνικού Ύμνου αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο δυνατές εικόνες της διοργάνωσης, όπως παραδέχθηκε ο διεθνής Κύπριος φόργουορντ, Αινέας Γιουνγκ: «Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Ξέρουμε την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα είναι σίγουρα ανατριχιαστικό όταν θα ακουστεί ο κοινός εθνικός μας ύμνος».

Παράλληλα, στάθηκε και στη μοναδική εμπειρία να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα είναι μια απίστευτη εμπειρία για τον καθένα μας να παίξει απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο παίκτη, έναν MVP. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου».

Όσον αφορά τους ρεαλιστικούς στόχους της Κύπρου στο τουρνουά, υπογράμμισε: «Η προετοιμασία μας άρχισε πριν από δύο μήνες. Έχουμε κάθε μέρα προπονήσεις, δίνουμε τα πάντα. Είναι σίγουρα μια πρόκληση για όλους μας, πρώτη φορά βρισκόμαστε σε ένα EuroBasket.

Ο καθένας, και οι δώδεκα παίκτες, θα δώσουμε το 100% στο παρκέ. Θα είμαστε ικανοποιημένοι αν στο τέλος έχουμε μια καλή παρουσία, αν είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Ξέρουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε εμάς και τις μεγάλες δυνάμεις, όμως είναι μια μεγάλη πρόκληση και θα δοκιμάσουμε τα πάντα».

Τέλος, αναφέρθηκε στην κληρονομιά που μπορεί να αφήσει η διοργάνωση στο νησί: «Αυτό το EuroBasket μπορεί να σημαίνει τα πάντα για το μπάσκετ της Κύπρου. Όλα τα μάτια είναι εδώ, θα έρθουν πολλά παιδιά στο γήπεδο και θα τους δώσει έμπνευση και κίνητρο να δείξουν κάτι καλύτερο».