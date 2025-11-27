Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της Ελλάδας κόντρα στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Μπορεί η 13η αγωνιστική της Euroleague να τελείωσε χθες (26/11), όμως η μπασκετική δράση συνεχίζεται και σήμερα (27/11) με τους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ.

Η πρέμιερα των προκριματικών λοιπόν, βρίσκει την Ελλάδα, η οποία θα έχει κανονικά στο πάγκο της τον ομοσπονδιακό μας προπονητή Βασίλη Σπανούλη, να υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη την Ρουμανία με μοναδικό στόχο την νίκη.

Θυμίζουμε ότι στις κλήσεις της Εθνική ομάδας θα βρίσκονται οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κατσίβελης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Σαμοντούροβ, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Φλιώνης, Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Περσίδης, Πλώτας, Τουλιάτος, αλλά και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος προστέθηκε τελευταίος στην αποστολή.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2

