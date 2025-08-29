Ρίβερς: «Είναι υπέροχο να βλέπεις τον Γιάννη να παίζει, πάντα "κλέβω" συστήματα»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε από την Κύπρο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το γεγονός ότι αγωνίζεται με την Εθνική ομάδα.

Η Ελλάδα κατάφερε να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το EuroBasket 2025, έχοντας επικρατήσει της Ιταλίας στην πρεμιέρα με 75-66. Ένας από τους ανθρώπους μάλιστα που παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση, ήταν ο Ντοκ Ρίβερς.

Ο προπονητής που είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τον παίκτη του στους Μιλγουόκι Μπακς, μίλησε στο BasketNews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Greek Freak.

«Είναι υπέροχο να βλέπει κανείς τον Γιάννη να παίζει, προφανώς, και γενικά να βλέπει όλους να παίζουν, και είμαι στην Κύπρο, οπότε όλα καλά.

Μου αρέσει να παρακολουθώ την κίνηση και πως παίζουν. Πάντα "κλέβω" συστήματα, τα παρακολουθώ και παίρνω μερικά πίσω στο σπίτι και τα εφαρμόζω. Ναι, λατρεύω όλη αυτή την κίνηση, όλες τις ενέργειες από την κορυφή της ρακέτας.

Εδώ παίζει περισσότερο με πλάτη στο καλάθι, αλλά κατά τα άλλα είναι πάνω-κάτω το ίδιο στυλ.

Προσπαθεί να παίξει με τον σωστό τρόπο, να εκπροσωπήσει τη χώρα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δουλεύει σκληρά, δουλεύει συνεχώς. Ήμουν εδώ στην προπόνηση χθες, δούλευε πριν και μετά την προπόνηση στο παιχνίδι του, οπότε περιμένω να κάνει ένα καλό τουρνουά.

Προσπαθεί να εμπλέξει τους συμπαίκτες του και να τους βοηθήσει, αλλά και να τον βοηθήσουν. Είναι πιο ομαδικό το παιχνίδι εδώ, περισσότερα συστήματα και όλα αυτά είναι διαφορετικά. Δεν παίζουν τόσο γρήγορα όσο στο ΝΒΑ, αλλά στο ΝΒΑ το ποσοστό συμμετοχής του είναι τεράστιο. Έχει συνεχώς την μπάλα στα χέρια του, οπότε εδώ έχει λίγο διαφορετικό ρόλο».