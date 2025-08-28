Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat σας παρουσιάζει την ανάλυση της Ιταλίας, που είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής στο EuroBasket 2025.

Ώρα Εθνικής, ώρα EuroBasket 2025. Η αυλαία της μεγάλης διοργάνωσης άνοιξε ήδη, αλλά για την Ελλάδα η πρεμιέρα έρχεται σήμερα, με αντίπαλο την Ιταλία (21:30, ERT News, Novasports Start - Live στο Gazzetta). Μία ομάδα που το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρήκε μπροστά του πριν από μερικές ημέρες στο «Τουρνουά Ακρόπολις» και μάλιστα επικράτησε, παρά τις απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντίνου Μήτογλου και Κώστα Σλούκα.

Σαφώς και το παιχνίδι στη Λεμεσό έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά η Ελλάδα απέδειξε ότι στην καλή της ημέρα, μπορεί να βγει νικήτρια απέναντι στους Ιταλούς.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο ενδεχομένως να κρίνει από πολύ νωρίς, μέχρι και την πρώτη θέση του ομίλου, στην οικονομία του. Κάτι που το κάνει υψίστης σημασίας, με την Εθνική να μπαίνει έχοντας στόχο μία νίκη που θα της απλοποιήσει τη διαδρομή στον όμιλο, διώχνοντας από το μυαλό οποιαδήποτε σύννεφα σε αντίθετη περίπτωση.

Ποια είναι όμως η Ιταλία; Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat ανοίγει τον φάκελο της πρώτης αντιπάλου της Εθνικής στο φετινό EuroBasket, ρίχνοντας ματιά στα πεπραγμένα της από τα φιλικά προετοιμασίας.

EuroBasket 2025: Η Ιταλία σουτάρει, αλλά σουτάρει άσχημα

Αρκετή κουβέντα, όπως σε κάθε διοργάνωση, γίνεται για το σουτ της Εθνικής από το τρίποντο. Το οποίο φυσικά βελτιώθηκε με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα μια ομάδα που σουτάρει πολύ.

Κάτι που άλλωστε φαίνεται κοιτάζοντας απλώς τις πεντάδες της. Μπορεί ο Ντιούφ να παίρνει λεπτά στη θέση του σέντερ, όμως πολλές φορές θα δει κανείς τον Ποτζέκο να καταφεύγει σε πεντάδες με παίκτες που σουτάρουν από παντού.

Το αγαπημένο «5 out» των Ιταλών παίζεται στον απόλυτο βαθμό, όταν βρίσκεται στην πεντάδα ο Νικολό Μέλι ως σέντερ. Δουλειά που κάνει και ο Ντανίλο Γκαλινάρι, απών από τα φιλικά. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε πως αν τελικά ο Ρίτσι δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ένεκα του μικροτραυματισμού του, τότε οι λύσεις στερεύουν και αυτό το σχήμα είναι δύσκολο να υπηρετηθεί, ειδικότερα όταν πρέπει να αναχαιτιστεί ο Γιάννης.

Οι Ιταλοί ωστόσο, παρότι λατρεύουν το τρίποντο, δε σουτάρουν και με τα καλύτερα ποσοστά. Στα έξι φιλικά μέτρησαν 32.4% από την περίμετρο, με 7.8/24.2 τρίποντα, ρίχνοντας κατακόρυφα και το ποσοστό τους στο True Shooting %, το οποίο έφτασε στο 58.9%. Και να δούμε πόσο θα βελτιωθεί με την είσοδο του Γκαλινάρι.

Οι καλύτερές τους βραδιές ήταν απέναντι στην Ελλάδα στο Ακρόπολις, με 12/26 αλλά και κόντρα στους Λετονούς με 15/27. Στον ρυθμό που παίζουν οι Λετονοί, το τρίποντο γίνεται... συνήθεια.

Καθόλου τυχαία, η ιταλική ομάδα έχει ως πρώτο τρόπο εκτέλεσης τα catch n' shoot, μετρώντας όμως 1.01 πόντους ανά κατοχή. Ενώ το πρόβλημα στους γκαρντ της, που δεν έχουν ως πρώτο σκοπό την εκτέλεση, φανερώνεται από τους αριθμούς των εκτελέσεών τους πίσω από το pick n' roll. Οι μόλις 5.3 πόντοι ανά 9.3 κατοχές, συνιστούν... καμπανάκι για εκείνους.

Τελευταία σημείωση, η αναζήτηση του ανοιχτού γηπέδου. Λογικό, μιας και οι πεντάδες των Ιταλών δεν έχουν βαριά κορμιά, να ψάχνουν το τρανζίσιον. Κομμάτι που επίσης πρέπει να είναι προσεκτική η Ελλάδα, ειδικότερα από τη στιγμή που στα φιλικά, έχει παρουσιάσει ένα πρόβλημα στο ασφαλές κατέβασμα της μπάλας, στα λεπτά που δεν υπάρχει ο Σλούκας στο παρκέ.

Οι εκτελέσεις των Ιταλών στα φιλικά

Catch n' shoot: 13.5 πόντοι/13.3 κατοχές

Pick n' roll (χειριστής): 5.3 πόντοι/9.3 κατοχές

Catch n' drive: 5.2 πόντοι/8 κατοχές

Τρανζίσιον: 7.2 πόντοι/7.2 κατοχές

Κοψίματα: 6.7 πόντοι/6.5 κατοχές

Πίσω από σκριν: 4 πόντοι/5.5 κατοχές

Pick n' roll (roller): 3.7 πόντοι/5.2 κατοχές

Ποστ: 3.3 πόντοι/4.8 κατοχές

Hand off: 3.3 πόντοι/4.7 κατοχές

Επιθετικά ριμπάουντ: 4.3 πόντοι/4.3 κατοχές

Pick n' pop: 3.2 πόντοι/3.5 κατοχές

Iso: 1 πόντος/1.7 κατοχές

Ο παράγοντας Φοντέκιο

Ο ηγέτης των τελευταίων ετών στην Ιταλία έχει ένα ονοματεπώνυμο. Σιμόνε Φοντέκιο! Ένας πλαϊνός που μπορεί να σκοράρει με μεγάλη ευχέρεια, να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να επιτεθεί με πρόσωπο αλλά και με πλάτη.

Τα νούμερά του στο σκοράρισμα δεν αμφισβητούν το παραπάνω. Ο Φοντέκιο μετράει 16.2 πόντους στα φιλικά και εννοείται είναι ο πρώτος σκόρερ των Ιταλών. Ωστόσο και ο ίδιος έχει παρασυρθεί από τη γενικότερη αστοχία της ομάδας του Ποτζέκο, έχοντας 47.3% στο True Shooting.

Ο πλουραλισμός, όμως, στις εκτελέσεις του αποτελεί δεδομένα έναν λόγο που η ελληνική άμυνα καλείται απόψε να είναι σε εγρήγορση. Με τις λύσεις των Ιταλών, που δεν έχουν αυτό το καλοκαίρι τον Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, αλλά ούτε τον Στέφνο Τονούτ, να στερεύουν επιθετικά, ο περιορισμός του είναι κομβικής σημασίας για να πανηγυρίσει η Ελλάδα τη νίκη.

Οι εκτελέσεις του Φοντέκιο στα φιλικά

Catch n' shoot: 3 πόντοι/3.6 κατοχές

Πίσω από σκριν: 3.6 πόντοι/3.2 κατοχές

Catch n' drive: 1.4 πόντοι/2.8 κατοχές

Pick n' roll (χειριστής): 1.2 πόντοι/1.8 κατοχές

Hand off: 1 πόντος/1.6 κατοχές

Τρανζίσιον: 1 πόντος/1.2 κατοχές

Ποστ: 0.4 πόντοι/1 κατοχή

Κοψίματα: 0.8 πόντοι/0.8 κατοχές

Iso: 0.4 πόντοι/0.6 κατοχές

Pick n' pop: 0.6 πόντοι/0.4 κατοχές