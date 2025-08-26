O Έντι Τεράς έχει το στοιχειωμένο ρεκόρ πόντων σε ένα ματς του Eurobasket και υπάρχουν ορισμένοι σταρ που ίσως να... φλερτάρουν με την ιστορία στο Eurobasket 2025.

Το όνομα του Έντι Τεράς του Βελγίου δεν συγκαταλέγεται στους μύθους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ωστόσο, ο Βέλγος πόιντ γκαρντ, ο οποίος πέθανε το 2013 σε ηλικία 78 ετών, εξακολουθεί να κατέχει ένα ρεκόρ που φαίνεται αδύνατο να ξεπεραστεί, ακόμη και για τα νυν αστέρια του NBA. Ο παίκτης ύψους 1,83 μέτρων σημείωσε 63 πόντους στη νίκη της εθνικής του ομάδας με 90-48 επί της Αλβανίας. Κανείς δεν έχει ξεπεράσει ποτέ αυτό το ρεκόρ.

Η Marca σε αφιέρωμα που φιλοξενεί, τονίζει πως υπάρχουν μερικοί παίκτες που, με μια εκπληκτική εμφάνιση στο Eurobasket 2025, θα μπορούσαν να απειλήσουν το επίτευγμα του Τέρας. Και σε αυτή την... εξίσωση βάζει τους Λούκα Ντόντσιτς, Λάουρι Μάρκανεν, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Πριν από τρία χρόνια, ο Σλοβένος πόιντ γκαρντ, σημείωσε το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ σκοραρίσματος όλων των εποχών, πετυχαίνοντας 47 πόντους εναντίον της Γαλλίας. Δεν τον έχει πλησιάσει άλλος περισσότερο τον Τεράς. Ο Λούκα θα παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες των Σλοβένων σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση.

Το 2022 επίσης, ο Μάρκανεν πέτυχε 43 πόντους εναντίον της Κροατίας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 41 πόντους εναντίον της Ουκρανίας. Οι εμφανίσεις τους στα φιλικά προθέρμανσης είναι απόδειξη της φιλοδοξίας που έχουν ενόψει αυτού του Ευρωμπάσκετ. Για παράδειγμα, ο Φινλανδός είχε ήδη σκοράρει 42 πόντους σε 24 λεπτά εναντίον της Πολωνίας και 48 σε 25 λεπτά εναντίον του Βελγίου. Ο Έλληνας σημείωσε 25 πόντους σε 15 λεπτά εναντίον της Λετονίας.