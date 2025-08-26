Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για Κύπρο ενόψει του Eurobasket 2025.

Αντίστροφα μετρά η Εθνικής μας ομάδας για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία στις 28/8 (21:30). Στη συνέχεια θα κοντραριστεί με την Κύπρο (30/8, 18:15), τη Γεωργία (31/8, 15:00), τη Βοσνία (2/9, 15:00) και θα κλείσει τον όμιλο απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30).

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να πορευτεί στη διοργάνωση με τους τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλο, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια και με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Ντίνο Μήτογλο στην front line.

Η αποστολή της Ελλάδας θα αναχωρήσει για την Κύπρο και την πρώτη φάση του τουρνουά σήμερα στις 13:30. Θα πετάξει για Λάρνακα και από εκεί οδικώς για Λεμεσό.

Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας και είναι έτοιμη πλέον για την αναχώρησή της για την Κύπρο και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

