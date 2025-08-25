EuroBasket 2025: Το πλήρες πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων
Η Εθνική ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025 (27/8 - 14/9) με το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων να γίνεται γνωστό. Τη διοργάνωση θα καλύψει η Nova, με ορισμένα από τα παιχνίδια, όπως αυτά της Εθνικής, να μεταδίδοντα και από την ΕΡΤ.
Θυμίζουμε πως η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (28/8 - 21:30), απέναντι στην Ιταλία, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Novasports Start και το ERT News.
Το πρόγραμμα των μεταδόσεων του EuroBasket
Τετάρτη 27/8
- 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4
- 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start
- 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4
- 18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start
- 20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4
- 21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start
Πέμπτη 28/8
- 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4
- 15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start
- 18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4
- 18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4
- 21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start
Παρασκευή 29/8
- 13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4
- 14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start
- 16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4
- 18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start
- 20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
- 21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start
Σάββατο 30/8
- 13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5
- 14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4
- 15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6
- 15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start
- 16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5
- 18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4
- 18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6
- 18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start
- 20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5
- 21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4
- 21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6
- 21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start
Κυριακή 31/8
- 15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start
- 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4
- 18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4
- 18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4
- 21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start
Δευτέρα 1/9
- 13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο, Novasports 4
- 14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start
- 16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
- 18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start
- 20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4
- 21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start
Τρίτη 2/9
- 15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4
- 15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start
- 18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4
- 18:15 Κύπρος – Γεωργία, Novasports Start
- 21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4
- 21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start
Τετάρτη 3/9
- 13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
- 14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start
- 16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Novasports 4
- 18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start
- 20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4
- 21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start
Πέμπτη 4/9
- 15:00 Βοσνία – Γεωργία, Novasports Start
- 15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4
- 18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4
- 18:15 Ιταλία – Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start
- 21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4
