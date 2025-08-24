Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ μετά την ήττα της Ελλάδας στο φιλικό κόντρα στη Γαλλία.

H Εθνική δεν κατάφερε να ματσάρει την ένταση και την ενέργεια της Γαλλίας στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας την ήττα με 77-92 στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από την πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με την Ιταλία.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μίλησε μετά την ήττα της Εθνικής για τα λάθη που έγιναν και για το περιθώριο βελτίωσης της ομάδας.

Αναλυτικά

Για τη δική του συμμετοχή: «Ήταν σίγουρα μεγάλη μου τιμή και είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα με την Εθνική Ελλάδας και πιστεύω πως θα παίξουμε καλύτερα στο EuroBasket».

Για τον τραυματισμό του: «Είμαι μια χαρά δεν έχω κάτι».

Για την παρουσίαση του Γιάννη: «Είδαμε μια διαφορετική άμυνα πάνω στον Γιάννη. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο τις άμυνες πάνω στον Γιάννη και να είμαστε καλύτεροι».

Για τα κενά διαστήματα στο τρίτο δεκάλεπτο: «Σίγουρα είναι θέμα διάθεσης και θέλησης. Η Γαλλία μπήκε πιο δυνατά από εμάς, εμείς δεν κάναμε το ίδιο και πρέπει να προπονηθούμε για να μην ξαναγίνει αυτό».