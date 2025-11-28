Ο Νίκος Περσίδης έζησε μια μοναδική στιγμή στη σταδιοδρομία του και μίλησε στο Gazzetta για το ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Εθνικής όπου έκανε και ρεκόρ καριέρας!

Η δική του χαρά, μαζί με το αμήχανο χαμόγελο ευτυχίας που κάλυψε ολοκληρωτικά το πρόσωπό του καθώς μια ντουζίνα πιτσιρικάδων «εκλιπαρούσαν» για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία, έγινε και δική μας. Υπό άλλες συνθήκες, ο Νίκος Περσίδης δεν θα έκανε τίποτε διαφορετικό από το συνηθισμένο. Μερικά λεπτά ηρεμίας στ’ αποδυτήρια προηγούνται του ντους για να φύγει ο ιδρώτας, πριν περάσει την τσάντα του στον αριστερό ώμο για την αποχώρηση ως… άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ουδέποτε εξάλλου αναζήτησε τη δημοσιότητα, λόγω χαρακτήρα αλλά και ρόλου.

Χθες στο Nick Galis Hall, οι συνήθειες άλλαξαν. Ο ρολίστας εξελίχθηκε σε πρόσωπο της βραδιάς στο απέραντο χαμόγελο θρυλικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης στο οποίο πέρασε έναν επαγγελματικό χρόνο. Οι πιτσιρικαρία στεκόταν στα κάγκελα υπό την επιτήρηση των γονιών τους φωνάζοντας… «Περσίδη, Περσίδη». Αντίστοιχες στιγμές δεν έχουν συντροφεύσει την καριέρα του. Το αντίθετο. Ρολίστας είναι, χθες όμως έγινε πρωταγωνιστής. «Ακόμη ρολίστας είμαι. Έτσι νιώθω. Προσπαθώ να κάνω τον ρόλο μου όσο καλύτερα γίνεται. Αυτή είναι η δουλειά μου. Συγκεκριμένα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και στον ΠΑΟΚ. Όσο καλύτερα τα κάνω, τόσο περισσότερο θα μείνω στο γήπεδο», φώναξε, μιλώντας στο Gazzetta.

Το ντεμπούτο με τη φανέλα της «επίσημης αγαπημένης», ούτε που το είχε φανταστεί. Ίσως να μην το περίμενε κιόλας αλλά τα μάτια του Βασίλη Σπανούλη και των συνεργατών του ήταν ορθάνοιχτα αξιολογώντας σωστά το φετινό step up του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ξέφυγε εξάλλου από τα στενά όρια του παίκτη της άμυνας ή του σκληροτράχηλου που αντέχει (και) στο ξύλο αν χρειαστεί να τα βάλει με πιο εύσωμους για τη δική του κορμοστασιά. Κι έτσι ήρθε η κλήση την οποία υποδέχθηκε με χαμόγελο και μια αίσθηση δικαίωσης.

Και ήρθε το ντεμπούτο. Αξιοζήλευτο. Σε 13:27 λεπτά σημείωσε 17 πόντους με απόλυτη ευστοχία σε επτά προσπάθειες. Αν δεν έχει χαθεί παιχνίδι πάνω στο ξεψάχνισμα της καριέρας του 30χρονου φόργουορντ σε GBL Basket League και διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεων με τους Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Λαύριο, Άρη, ΠΑΟΚ, Ίκαρο Χαλκίδας και Περιστέρι, πρόκειται για ατομικό ρεκόρ πόντων! Μέχρι πρότινος, ρεκόρ ήταν οι 15 πόντοι που είχε σημειώσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην εκτός έδρας νίκη (65-110) στις 8 Μαρτίου 2020, στο τελευταίο παιχνίδι εκείνης της σεζόν (2019-20) καθώς τούτη είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας.

«Δεν είμαι σκόρερ… αφήνω το παιχνίδι να έρθει επάνω μου. Ο ρόλος μου είναι κυρίως αμυντικογενής και να βοηθάω την ομάδα όπου χρειαστεί. Μην σου πω ψέματα. Ήμουν απλά προετοιμασμένος να βοηθήσω όσο περισσότερο γινόταν και να ανταποκριθώ σε ότι μου ζητηθεί από τον κόουτς. Προσπάθησα να προσαρμοστώ από τις πρώτες προπονήσεις γιατί είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι με το εθνόσημο. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνω στο γήπεδο προσπαθώ να δίνω το 100%. Να είμαι πολύ μαχητικός», είπε.

Καθόλου τυχαία, το ντεμπούτο του στην Εθνική έγινε επί ημερών Βασίλη Σπανούλη με τον οποίον συνεργάστηκαν στο Περιστέρι (2022-23) και ο ομοσπονδιακός τεχνικός τον αποθέωσε στη συνέντευξη Τύπου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους του. «Ένα παιχνίδι δεν μπορεί να αλλάξει τη νοοτροπία μου. Δεν είμαι ο πιο ταλαντούχος παίκτης. Το ταλέντο μου είναι να δουλεύω κάθε μέρα. Δεν είχα φανταστεί πώς θα κυλούσε αυτό το παιχνίδι. Απλά ήθελα να είμαι πάνω στη στιγμή όταν θα μου έρθει ένα σουτ, όταν θα κάνω ένα κόψιμο ή θα τρέξω στον αιφνιδιασμό. Να είμαι έτοιμος. Να μην σκέφτομαι ούτε πριν, ούτε μετά. Με τον κόουτς δεν μιλήσαμε πολύ. Γενικά μ’ ευχαρίστησε στην πρωινή προπόνηση και μέσα στο ματς με εμψύχωνε στη διάρκειά του».

Αυτό που του μίλησε αρκετά ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ένας ακόμη που χαιρόταν με τη χαρά του συμπαίκτη του, μη αφήνοντας όμως την αγαπημένη συνήθειά του, αυτή των καυστικών σχολίων. Ξέρει εξάλλου ότι ο Νίκος Περσίδης δεν θα «ψηλωθεί» ούτε θα ξεχάσει τον ρόλο που τον οδήγησε στην πόρτα της Εθνικής. «Μπορώ να πω απλά ότι το ευχαριστήθηκα. Με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου. Μου έδωσαν να καταλάβω ότι είμαι μέλος της ομάδας. Ειδικά ο Λάρι. Ο Λάρι με πειράζει με καυστικά σχόλια αλλά επειδή έχω κάνω και με Νίκο Παππά στον Παναθηναϊκό δεν πτοούμε», είπε και γέλασε καθώς μια άλλη ντουζίνα πιτσιρικάδων τον πλησίασε για φωτογραφίες...