Με κάθε τρόπο παρακολουθούν την «Επίσημη Αγαπημένη» οι φίλαθλοι στο Telekom Center Athens για το φιλικό απέναντι στη Γαλλία.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί.

Ο κόσμος που βρίσκεται στο Telekom Center Athens προσπαθεί να μην χάσει ούτε... πάσα από το φιλικό της Εθνικής με έναν φίλαθλο να χρησιμοποιεί μέχρι και κυάλια για να δει εξονυχιστικά κάθε φάση!