Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετατράπηκε σε... οδοστρωτήρα καρφώνοντας εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό απέναντι στη Γαλλία για να ξεσηκώσει τον κόσμο.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί.

Ο «Greek Freak» χάρισε μάλιστα στον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens μια σειρά από highlights με κορυφαίο εκείνο το εντυπωσιακό κάρφωμα κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, όταν η Εθνική βγήκε στον αιφνιδιασμό.