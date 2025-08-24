Προσφέρει επιθετικές λύσεις στην Εθνική για ακόμα ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Κατσίβελης όλο και... ανεβαίνει προσφέροντας πολύτιμες λύσης στην επίθεση της Εθνικής. Με πέντε πόντους σε 5 λεπτά που πάτησε το glass floor του Telekom Center Athens έδειξε την ετοιμότητά του, ενώ ευστόχησε και σε τρίποντο μετά από την εξαιρετική συνεργασία με τον Ντίνο Μήτογλου.