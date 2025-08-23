EuroBasket 2025, Γερμανία - Ισπανία 95-78: Σαρωτικά «Πάντσερ» με Φραντζ Βάγκνερ και Σρέντερ - Τι έκανε ο Χουάντσο
Η Γερμανία δείχνει απόλυτα έτοιμη ενόψει του EuroBasket 2025, επικρατώντας εμφατικά των Ισπανών με 95-78 σε φιλικό προετοιμασίας. Με μπροστάρηδες τους Φραντζ Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ, που πέτυχαν 51 από τους 95 πόντους της ομάδας.
Ο Φραντζ Βάγκνερ σκόραρε 29 και ήταν φυσικά ο κορυφαίος της αναμέτρησης, με 8/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, μία ασίστ και 3 λάθη.
Ακολούθησε ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους με 3/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, μοίρασε 9 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, κάνοντας μόλις 2 λάθη σε 27'29''.
Από πλευράς Ισπανίας, ο 20χρονος Σέρχιο Ντε Λαρέα ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, έχοντας 4/7 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν με 13 ο Γιούστα και με 12 ο Αλντάμα.
Τα πεπραγμένα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε για 19'15'' χωρίς να πάρει όμως πολλές προσπάθειες. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού σκόραρε 2 πόντους με 1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, πήρε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ για ισάριθμα λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 24-11, 49-39, 65-55, 95-78
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.