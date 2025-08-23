Με το ευρύ 95-78 η Γερμανία επικράτησε της Ισπανίας, έχοντας μπροστάρηδες τους Φραντζ Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ, δείχνοντας τα... δόντια της ενόψει EuroBasket 2025.

Η Γερμανία δείχνει απόλυτα έτοιμη ενόψει του EuroBasket 2025, επικρατώντας εμφατικά των Ισπανών με 95-78 σε φιλικό προετοιμασίας. Με μπροστάρηδες τους Φραντζ Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ, που πέτυχαν 51 από τους 95 πόντους της ομάδας.

Ο Φραντζ Βάγκνερ σκόραρε 29 και ήταν φυσικά ο κορυφαίος της αναμέτρησης, με 8/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, μία ασίστ και 3 λάθη.

Ακολούθησε ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους με 3/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, μοίρασε 9 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, κάνοντας μόλις 2 λάθη σε 27'29''.

Από πλευράς Ισπανίας, ο 20χρονος Σέρχιο Ντε Λαρέα ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, έχοντας 4/7 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν με 13 ο Γιούστα και με 12 ο Αλντάμα.

Τα πεπραγμένα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αγωνίστηκε για 19'15'' χωρίς να πάρει όμως πολλές προσπάθειες. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού σκόραρε 2 πόντους με 1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, πήρε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 24-11, 49-39, 65-55, 95-78