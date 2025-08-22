Aπρόοπτο για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στο ματς με την Ιταλία. Στο νοσοκομείο ο Έλληνας ψηλός.

Παρά τις απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου, η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με 76-74 σε φιλικό για του τουρνουά Ακρόπολις. Πάντως δεν έφυγε... αλώβητη από το ματς.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη κάκωση τέταρτου μετακαρπίου δεξιάς άκρας χειρός και μεταβαίνει στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Μένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Όλα αυτά έξι μέρες πριν την πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στην Ιταλία, στις 28/8.

