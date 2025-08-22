Ελλάδα - Ιταλία: Τραυματισμός για Σαμοντούροβ, στο νοσοκομείο για εξετάσεις
Παρά τις απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου, η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με 76-74 σε φιλικό για του τουρνουά Ακρόπολις. Πάντως δεν έφυγε... αλώβητη από το ματς.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη κάκωση τέταρτου μετακαρπίου δεξιάς άκρας χειρός και μεταβαίνει στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Μένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.
Όλα αυτά έξι μέρες πριν την πρεμιέρα του Eurobasket κόντρα στην Ιταλία, στις 28/8.
