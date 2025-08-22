Ο Όμηρος Νετζήπογλου «κόπηκε» από τη συνέχεια της προετοιμασίας της Εθνικής ενόψει EuroBasket 2025. Συνεχίζει με 15 παίκτες ο Βασίλης Σπανούλης, εν αναμονή της τελικής 12άδας.

Μετά και το τέλος του Τουρνουά Ακρόπολις, με την Εθνική να επικρατεί της Ιταλίας, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε ένα ακόμα «κόψιμο», από τη συνέχεια της προετοιμασίας ενόψει EuroBasket 2025. Ο λόγος για τον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος δε θα συνεχίσει με την Εθνική, που πλέον έχει 15 παίκτες στο ρόστερ της.

Και όπως τόνισε, μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλης στην κάμερα της ΕΡΤ, η τελική 12άδα θα αποφασιστεί την προσεχή Κυριακή (24/8), όταν και η Εθνική δίνει την πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία.

Αυτήν τη στιγμή οι 15 που απαρτίζουν το ρόστερ είναι οι εξής: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νάσος Μπαζίνας.

Το ποστ της ΕΟΚ για Νετζήπογλου

Η ΕΟΚ ευχαρίστησε τον Όμηρο Νετζήπογλου για τις υπηρεσίες του σε όλη αυτήν τη διάρκεια της προετοιμασίας. «Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας» έγραψε στο ποστάρισμα στο twitter.