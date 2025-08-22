Σπανούλης: «Μπορεί ο Γιάννης να έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά ήταν σαν να έπαιζε σε όλα»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην πρόοδο που παρουσιάζει η Εθνική Ανδρών ενόψει του EuroBasket 2025, σχολιάζοντας παράλληλα το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει παίξει μόνο σε ένα φιλικό.

Η Ελλάδα επιβλήθηκε της Ιταλίας στο προτελευταίο φιλικό πριν από το EuroBasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε την εικόνα της Εθνικής, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Το πιο σημαντικό ήταν η αντίδρασή μας. Στο ματς με το Ισραήλ είχαμε απουσίες και δείξαμε πολύ κακή εικόνα, ενώ σήμερα είχαμε πολύ καλή εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε τρανζίσιον, βάλαμε ανοιχτά σουτ και πήραμε μια διαφορά που την κρατήσαμε ως το τέλος».

Σε ερώτηση για την τελική 12άδα, επισήμανε: «Για κάθε παιδί που δεν θα είναι στην τελική δωδεκάδα θα είναι δύσκολο. Θα είναι όμως σαν να είναι μαζί μας, ίσως είναι στο μέλλον. Κάποιοι πρέπει να πάνε στα τελικά, κάποιοι να μείνουν πίσω. Θα πρέπει δυστυχώς να στενοχωρήσω κάποιον. Μακάρι να μπορούσα να πάρω 13-14 παίκτες και όχι 12».

Σχετικά με τα συμπεράσματα που έβγαλε από τα φιλικά προετοιμασίας, είπε: «Αν δεν είχα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, κάτι λάθος θα γινόταν. Μπορεί ο Γιάννης να έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά ήταν σαν να έπαιζε σε όλα. Είδατε πώς έπαιξε. Η πρόοδος είναι σημαντική από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Αυτά που δουλεύουμε, οι αυτοματισμοί, η χημεία, βελτιώνονται. Έχουμε ένα ακόμη φιλικό την Κυριακή και πρέπει να πάμε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε στην Κύπρο».

Ο Σπανούλης αναφέρθηκε στα 19 λάθη απέναντι στην Ιταλία: «Σίγουρα δεν μου αρέσει που κάναμε 19 λάθη, πολλά από αυτά οδήγησαν και σε αιφνιδιασμό, ήταν φτηνά λάθη. Είδαμε παιχνίδια που τα ίδια παιδιά δεν έκαναν λάθη. Καλούμαι να πάρω μια απόφαση και να στηριχτώ σε αυτή, όπως ξέρετε όταν παίρνω μια απόφαση δεν το μετανιώνω».

Μιλώντας για το κλίμα στην Εθνική, επισήμανε: «Δεν ξέρω τι γίνεται απέξω, εγώ βλέπω παιδιά που είναι αγαπημένα, που κάνουν πλάκες, που στηρίζει ο ένας τον άλλον, που θέλουν να πετύχουν… Μπορεί απέξω να ήταν όλα τέλεια και μέσα να γινόταν χαμός. Προτιμώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια εποχή των social media, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό».

Και κατέληξε λέγοντας: «Έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα τουρνουά μεγάλο, όχι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όποια απόφαση και να πάρεις είναι και σωστή και λάθος. Στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω αποφάσεις και θα τη στηρίξω και τώρα».