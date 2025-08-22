Ο Βασίλιε Μίτσιτς επέστρεψε στα παρκέ ενόψει EuroBasket 2025, αλλά παραδέχθηκε ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του.

Η Σερβία δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους της, φτάνοντας σε άνετη νίκη 106-72 επί της Σλοβενίας σε φιλικό παιχνίδι στο Βελιγράδι. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από την πρώτη στιγμή, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο και πρόσθεσαν ακόμα ένα ροζ φύλλο αγώνα στη συλλογή τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ πρόσθεσε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και μία ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία της ομάδας. Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Βασίλιε Μίτσιτς στο παρκέ, γεγονός που φέρνει χαμόγελα στον Πέσιτς ενόψει του EuroBasket. Ο νέος παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ σχολίασε μετά τον αγώνα την επιστροφή του. Αν και δεν αγωνίστηκε, η παρουσία του και μόνο στο γήπεδο ήταν σημαντική.

«Δεν έπαιξα καθόλου, αλλά ακόμη και ένα λεπτό μετράει, οπότε συνολικά χαίρομαι που είμαι μέλος της ομάδας. Για να μην ακουστώ υπεροπτικός, είναι τιμή μου να παίζω με μια τέτοια ομάδα. Ελπίζω να είμαστε πιο ώριμοι σε μια χρονιά, πιο ώριμοι και καλύτεροι από τον προηγούμενο και να είμαστε έτσι».

Όσο για το τι λείπει για να φτάσει στο 100% του απάντησε: «Λοιπόν, λείπει το 99%, μόνο προπόνηση και αυτό είναι όλο. Όλα προέρχονται από την προπόνηση».