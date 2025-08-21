H Σερβία έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Σλοβενία και τη... διέλυσε με 106-72 σε φιλικό. Πολύ άστοχος ο Ντόντσιτς.

Εντυπωσιακή Σερβία για άλλη μια φορά. Η ομάδα του Πέσιτς ήταν απολαυστική σε φιλικό που έγινε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σλοβενία και δεν είχε πρόβλημα να τη νικήσει με 106-72. Οι Σέρβοι δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του ματς και έφτασαν σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα στα φιλικά.

Ο Νίκολα Γιόβιτς ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους, ενώ ο Μιλουτίνοβ τελείωσε με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ και μία ασίστ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Ντόντσιτς μπορεί να σκόραρε 17 πόντους, αλλά ήταν άστοχος με 2/8 δίποντα και 2/10 τρίποντα. Είχε 5 ριμπάουντ με 4 ασίστ, αλλά η αστοχία του έφερε και τον διασυρμό της ομάδας του.

Όσο για τους σταρ των Σέρβων, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μέτρησε 14.

Στο ματς βρέθηκε και ο προπονητής των Χιτ, Έρικ Σποέλστρα που τα είπε με τον head coach του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννη Σφαιρόπουλο, αλλά και με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς. Στο ματς επέστρεψε ο Βασίλιε Μίτσιτς, κάτι που σίγουρα χαροποιεί τον Πέσιτς ενόψει του Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 33-23, 64-36, 91-56, 106-72