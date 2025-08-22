O Νίκολα Γιόβιτς πήρε ώθηση από την παρουσία του Έρικ Σποέλστρα στο φιλικό της Σερβίας με την Σλοβενία πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση.

Η Σερβία ήταν απολαυστική σε φιλικό που έγινε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σλοβενία και δεν είχε πρόβλημα να τη νικήσει με 106-72. Οι Σέρβοι δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του ματς και έφτασαν σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα στα φιλικά με τον Νίκολα Γιόβιτς να είναι ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Στο ματς βρέθηκε και ο προπονητής των Χιτ, Έρικ Σποέλστρα που τα είπε με τον head coach του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννη Σφαιρόπουλο, αλλά και με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

«Ήμουν πολύ κινητοποιημένος. Ίσως είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο», δήλωσε ο Γιόβιτς στη Mozzart Sport μετά τον αγώνα για την παρουσία του προπονητή του στο NBA στο ματς. «Έκανε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για να με δει και ήθελα να δείξω ότι μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος την επόμενη σεζόν».

Στο EuroBasket 2025, η Σερβία θα αγωνιστεί στον Όμιλο Α, μαζί με τη διοργανώτρια Λετονία, την Πορτογαλία, την Εσθονία, την Τουρκία και την Τσεχία.